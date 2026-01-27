Kaksinkertainen Kymi Grand Prixin sankari ajasta ikuisuuteen

Valmentaja Gabriel Pou Poun Trebol muistetaan erittäin hyvin myös Suomessa. Se kävi voittamassa Kouvolan Kymi Grand Prixin kahdesti. Vuonna 2015 Trebol jätti taakseen Oasis Bin ja Mavenin. Trebolista tuli Kouvolassa ensimmäinen espanjalaishevonen, joka on voittanut Group 1 -lähdön.Vuoden päästä Trebol tuli uudelleen Kouvolaan. 85 000 euron voitto tuli ajalla 11,0a/2100, Univers de Pan ja Timoko olivat seuraavina. Trebol oli ilmoitettu myös St. Micheliin 2016, mutta se joutui jäämään pois loukkaantumisen vuoksi. Trebol kilpaili vielä Kouvolassa 2017, silloin sijoitus oli kahdeksas.Trebol on Espanjan kaikkien aikojen paras ravuri. Se kilpaili 155 kertaa ja voitti 91 lähtöä, voittosummaa kertyi 691 156 euroa. Uransa loppupuolella Trebol ravasi ennätyspitkän voittoputken, ykkösiä tuli 56 peräkkäistä. Putki alkoi 30. syyskuuta 2017 ja jatkui 13. lokakuuta 2019 saakka. Voitoista suurin osa tuli Son Pardosta Mallocan saarella ja naapurisaari Menorcan radoilta. Puerto Ricossa laukkahevonen Camarero oli yltänyt samaan 1950-luvulla.Trebol menestyi hienosti jo nuorena. Se aloitti 2-vuotiaana, jolloin oli paras ikäluokan Kriteriumissa. 3-vuotiaana Trebol voitti kaikki yhdeksän starttiaan, joukossa Gran Premi Nacional Son Pardo -lähtö. Kouvolan suurvoittojen lisäksi ori voitti monta lähtöä Ranskassa, muun muassa Prix du Luxembourgin 2016."Trebol on aina merkinnyt minulle kaikkea. Saimme reissata yhdessä Euroopan suurkilpailuissa. Jos jotain voittoja Trebolin uralta haluan nostaa, niin ne ovat Kymi Grand Prixin kaksi ykköstä ja voitto Prix du Luxembourgissa", Gabriel Pou Pou kertoi aiemmin julkaistussa Travrondenin haastattelussa.Trebolin isä oli ranskalainen Hot Blues (Varik d'Ilcino). Emä Sally Can Wait 14,6a 284 536 kr on Ruotsissa syntynyt Prince Mysticin tytär, jonka Johan Lejon myi Espanjaan.Trebol juoksi viimeisen kilpailunsa joulukuussa 2019. Trebolista jäi Espanjaan parikymmentä varsaa. 2020 syntynyt tamma on nimeltään Kouvola Cob, sen voittosumma on 32 862 euroa.