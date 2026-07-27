Finlandia-Ajon voittaja
Stoletheshow voittaa Finlandia-Ajon 2023.Kuva: Anu Leppänen
Ulkomaat

Kaksinkertaisen Finlandia-Ajon voittajan kilpailu-ura päättyi – "Se on fantastinen hevonen"

Norjassa syntynyt ja ruotsalaisomistuksessa kilpaillut Stoletheshow juoksi 45 voittoa ja 1,5 miljoonan kruunun voittosumman.
Julkaistu
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Frode Hamre
Stoletheshow
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