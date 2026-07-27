Kaksinkertaisen Finlandia-Ajon voittajan kilpailu-ura päättyi – "Se on fantastinen hevonen"

Frode Hamren valmentama Stoletheshow juoksi viimeisen kilpailunsa lauantaina Birissä, jossa se tavoitteli Norjan mestaruutta. Stoletheshow on voittanut mestaruuden kolme kertaa 2022, 2023 ja 2024. 11-vuotias Dream Vacationin poika johti lauantain kisaa, mutta taipui loppumatkalla.Frode Hamre antoi maanantaina haastattelun Trav og Galopp-nyttille, jossa hän kertoi Stoletheshow'n kilpailu-uran olevan ohi."Hevonen sanoi itse, että nyt riittää. Stoletheshow ei kilpaile enää ja tavoittele pikkupalkintoja. Vedämme tähän rajan. Sen ura on ollut todella hieno. Olen keskustellut asiasta myös omistajan Süleyman Yükselin (Global Glide Ab) kanssa", Frode sanoi."Omistaja on toivonut, että Stoletheshow olisi ensi vuonna siitosorina, samaa toivon minäkin. Ori jää Norjaan. Sillä on hieno suku ja hienot tulokset, joten se on varmasti mielenkiintoinen nimi siitosmarkkinoilla."Stolethwshow aloitti kilpailemisen 2-vuotiaana tanskalaisen Torben Hovgaardin valmennuksesta ennen kuin siirtyi Marcus Lindgrenille. 3-vuotiaana ori voitti Norjan Kriteriumin. Jorma Kontio ajoi hevosella kaksi voittoa vuodenvaihteessa Solvallassa, ensin 3-vuotiaiden Sören Nordins loppin ja 4-vuotiskauden aluksi Solvallaserienin ykköset. 5-vuotiaana Stoletheshow otti kakkossijan Jubileumspokalenissa.Stoletheshow siirtyi Frode Hamren valmennukseen 6-vuotiaana, ja siitä kehittyi hevonen Euroopan eliittilähtöihin. Oslo Grand Prixin ja Ulf Thoresen Grand Internationalin se voitti 2022.Finlandia-Ajossa Stoletheshow nähtiin kolme kertaa. 2022 se kiri Björn Goopin ajamana kakkoseksi, Cokstile voitti ja Norjassa syntyneet veivät kaksoisvoiton. Magnus A Djuse ajoi Stoletheshown Finlandia-voittoihin 2023 ja 2024.Stoletheshow kilpaili 119 kertaa totosijoin 45-23-12, sen voittosumma on 15 018 689 kruunua. Ennätyksensä 09,5a se juoksi vuoden 2023 Elitloppet-finaalissa, sijoitus oli seitsemäs."Stoletheshow on antanut meille uskomattomia seikkailuja. Se on fantastinen hevonen. Nyt se saa nauttia elämästä ja on sen ansainnut", Frode totesi..Stoletheshow ja Magnus A Djuse varastivat show'n –”En voinut ajaa sen takia karkuun”.Historia toisti itseään – Stoletheshow uusi viime vuoden Finlandia-voittonsa