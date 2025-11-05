Kaksivuotiaat karsintalähdöissä Solvallassa ja Jägersrossa, Royal Steel karsintojen nopein voittaja

Ensimmäinen 2-vuotiaiden Svensk Uppfödningslöpningin karsinta ajettiin Solvallassa. Lähtö oli laukkojen sävyttämä. Suosikki Revanche Boko (Face Time Bourbon) painoi ohjille keulassa. Se näkyi lopussa, ja Örjan Kihlströmin ajama ori jäi kolmanneksi. Claes Sjöströmin Neutron Star (Gimpanzee) kiri voittoon ajalla 13,3a/1640. Thor Tooma (Explosive Matter) nousi kakkoseksi."Olen oikein tyytyväinen Neutron Starin esitykseen. Se oli yksi harvoista hevosista, joka meni ravia koko matkan. Sain odotella kiriin lähtöä loppukaarteeseen saakka", Claes Sjöström kertoi voittajahaastattelussa.Toinen karsinta juostiin Jägersrossa. Robin Bakker ajoi suosikin Reagan Boko (Chelsea Boko) sisäradalta keulaan. Paul Hagoortin valmentama ori veti tasaisen reipasta vauhtia ja voitti varmasti ajalla 13,9a/1640. All Dimensions (Fourth Dimension) kiri toisesta ulkoa kakkoseksi ja Miss Money Penny S.F. (Readly Express) oli johtavan rinnalta kolmas."Reagan Boko tuntui hyvältä koko matkan. Viimeksi tuli raskas juoksu johtavan rinnalla, mutta tänään pääsimme johtopaikalle", Robin Bakker sanoi voittajahaastattelussa.Kolmas karsinta ajettiin Solvallassa. Magnus A Djuse karautti Tanja Tooman johtopaikalle. Fredrik B Larssonin valmentama Explosive Matterin tytär veti maaliin saakka ja voitti ajalla 13,6a/1640. Diamond In Pj's (Father Patrick) eteni kakkoseksi. Timo Nurmoksen valmentama One Express (Calgary Games) kiersi alkumatkalla kolmatta rataa johtavan rinnalle ja kesti kolmanneksi. Jorma Kontio ajoi."Tanja Tooma on hieno tamma, joka kehittyy koko ajan. Se osaa tulla myös takaa, mutta tänään ajoimme keulasta", Magnus A Djuse kertoi.Neljäs ja viimeinen karsinta juostiin Jägersrossa. Johan Untersteinerin Royal Steel (Muscle Hil) sai johtavan takaa viime hetkillä tilaa ja spurttasi ykköseksi ajalla 13,1a/1640. Pure Games (Calgary Games) kiri kakkoseksi. Victorious Tile (Chapter Seven) veti kärjessä kierroksen 12,2-vauhtia ja oli kolmas maalissa."Piti odottaa kauan, että tilaa tuli, ihan viime sekunneilla pääsimme kirimään. Tuuriakin oli vähän mukana. Hieno ilta, kun saimme kaksi hevosta finaaliin", Johan Untersteiner iloitsi.Karsintojen kolme parasta pääsivät finaaliin, joka ajetaan lauantaina 22. marraskuuta Jägersrossa. Voittaja saa vähintään 800 000 kruunua.Johan Untersteinerin tallista menivät All Dimenisions ja Royal Steel finaaliin. Per Nordström oli toinen valmentaja, joka sai kaksi hevosta finaaliin, Miss Money Penny S.F. ja Victorious Tile.Svensk Uppfödningslöpningin karsintojen jälkeen ajettiin Toto86-kierros. Timo Nurmoksen Ursinia oli yksi sävähdyttäjistä. Magnus A Djusen ajama Propulsionin 4-vuotias tytär jäi alussa ja juoksi neljäntenä toisen radan jonossa. Ursinia kiersi päätöspuolikkaalla ensin Crusing Altituden taakse ja maalisuoralla helposti ykköseksi ajalla 12,8a/2140. Anton Punkka hoitaa voittajaa.