Lifetime Dreamer amerikkalainen ravuri
Lifetime Dreamer voittaa Hambo-päivänä ME-tuloksella 09,1.Kuva: Lisa Photo
Ulkomaat

Kaksivuotiaat karsivat Amerikan Breeders Crowniin, Lifetime Dreamer 10,1 oli nopein voittaja

Ruotsalaisvalmentajat veivät kolme voittoa ravureiden neljästä karsinnasta.
Julkaistu
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Breeders Crown
Lifetime Dreamer
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