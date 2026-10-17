Kaksivuotiaat karsivat Amerikan Breeders Crowniin, Lifetime Dreamer 10,1 oli nopein voittaja

Perjantai-illan 2-vuotiaiden Breeders Crownin karsinnat 25 000 taalan palkintopoteilla olivat ruotsalaisvalmentajien juhlaa. Marcus Melanderin tammat voittivat molemmat tammavarsojen lähdöt ja Åke Svanstedtin ruuna Lifetime Dreamer (Ecurie D) jätti muita kolme mittaa.Yannick Gingrasin ajama Lifetime Dreamer seurasi matkalla johtanutta Nancy Takterin oria Presidente (Walner) ja sanoi sille loppusuoralla: "Farväl!"Ruuna juoksi Hambo-päivänä Meadowlandsissa ikäistensä ME-tuloksen 09,1. Sillä on 4 voittoa, kakkonen ja kolmonen 8 startista. Ansiot ovat 183 000 USD. Kakkonen Presidente sai ajan 10,5 ja kolmas, Whateverittakes As (Walner) meni 10,7.Toisen urosten karsinnan voitto tuli yhtä vaivattomasti. Jim Campbellin tallin nouseva tähti Wrong Sounds Right (Tactical Landing) otti johdon puolimatkassa ja tuli maaliin vajaat 3 mittaa muiden edellä. Voittoaika oli 10,4.Mohawk Millionin 09,1-tuloksella voittanut Wrong Sounds Right on 598 750 dollarilla ikäluokan rahakkain ori. Sen 8 starttiin sisältyy 6 voittoa ja kakkonen.Dexter Dunn ajoi karsintavoitot Melanderin tallin suosikeilla Blue Ranger (In Range) ja Two Day Hangover (Captain Corey). Hambo-kakkosen täyssisko Blue Ranger suhahti maalisuoralla mitan ohi johtaneesta Burken tallin Nevis Peakista (Walner – Ramona Hill). Voittajan aika oli 10,4 ja kakkosen 10,5.Two Day Hangoverilla ajettiin puolimatkassa keulaan, ja se piti maaliin asti puolentoista mitan eron muihin. Lucas Wallinin Climatic Hanover (Walner) seurasi kakkoseksi. Niiden ajat olivat 10,5 ja 10,6.Noel Daleyn valmentama peitsariori Starstruck Dreamer (Captaintreacherous) voitti karsintansa ajalla 08,6.Breeders Crown –kilpailun perusta on siinä, että siitosoreista maksetaan osallistumismaksu, jonka tuottaa niiden jälkeläisille kilpailuoikeuden. Melanderin tallin tamma Birr Castle (Captain Corey) sai finaalipaikan voitettuaan Jim Doherty Memorialin.2-vuotiaiden ravurien Breeders Crown –finaalit, 1.palkinnot 300 000 USD:Hevonen - isäori - valmentajaOrit ja ruunat:1. Yankee Boss (Captain Corey) – Åke Svanstedt2. Whateverittakes Ås (Walner) – Anette Lorentzon3. Jimdougie Armitage (Captain Corey) – Åke Svanstedt4. Carbon Fiber (Gimpanzee) – Ron Burke5. Lifetime Dreamer (Ecurie D.) – Åke Svanstedt6. Wrong Sounds Right (Tactical Landing) – Jim Campbell7. Access Now (Walner) – Luc Blais8. Presidente (Walner) – Anette Lorentzon9. Top Reacher (Muscle Hill) – Marcus Melander Tammat:1. Nevis Peak (Walner) – Ron Burke2. Birr Castle (Captain Corey) – Marcus Melander3. Blue Ranger (In Range) – Marcus Melander4. Two Day Hangover (Captain Corey) – Marcus Melander5. She’s A Home Run (Captain Corey) – Vernon Beacy6. Climatic Hanover (Walner) – Lucas Wallin7. Putitondad’stab (Walner) – Lucas Wallin8. Dandelion Wine (Ecurie D.) – Åke Svanstedt9. Kissme Ifyoucan (In Range) – Todd Luther