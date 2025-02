You Got It Kemp voittajana Woodbine Mohawk Parkissa. Kuva: Kuvakaappaus Woodbinen lähtövideosta

Ulkomaat Kanadan O’Brien Awards-gaala lauantaina: You Got It Kemp ja kaksi Luc Blaisin valmennettavaa ehdolla vuoden parhaiksi Antti Peltola on kimppakasvattinsa osaomistaja.