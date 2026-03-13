Kasvattaja sai 9 kuukauden osallistumiskiellon raveihin varsojen piilottamisjutussa Norjassa

Norjan ikäluokkafinaalien viikonloppuna viime syyskuussa Bjerkessä pidettiin myös perinteinen 1-vuotiaiden Klasselöpsauksjon, jonka järjesti keskusjärjestö DNT. Englantilainen Debbie Saunders osti kolme varsaa, orin ja kaksi tammaa. Hänen perheellään oli ollut kylmäverinen, ja hän kertoi haluavansa jatkaa sitä perinnettä.Huutokaupan jälkeen varsat katosivat Bjerken radan vierastallista. Orivarsa Kringlers Gnist palautettiin parin päivän kuluttua, mutta tammat Frk. Hildestveit ja Lindarling olivat kadoksissa marraskuun lopulle. Ennen siviilioikeuden istuntoa Frk. Hildestveitin kasvattaja Björn Nord Stalheim ilmoitti varsojen olevan hänen tilallaan Vossissa.Syyksi niiden piilottelulle kasvattajat selittivät sen, että DNT oli vaihtanut niille omistajan ennen kuin kasvattajille oli kerrottu, että ne viedään Iso-Britanniaan, jossa ei kylmäverisillä on kantakirjaa tai ravikilpailutoimintaa. He riitauttivat kaupat heti seuraavan viikon alussa.Siviilioikeudessa asia ratkaistiin niin, että kasvattajat maksoivat ostajalle korvauksen kauppojen peruuntumisesta ja saivat varsat takaisin omistukseensa.DNT syytti kasvattajia huutokauppasopimuksen rikkomisesta, kun he halusivat purkaa kaupat jälkikäteen. Sieltä korostettiin, ettei huutokaupan järjestäjällä ole mahdollisuutta valita kenelle myydään ja kenelle ei.Kurinpitotoimet kohdistettiin vain Stalheimiin, koska Lindarlingin kasvattaja Morten Langli ei ollut DNT:n jäsen. Stalheimille vaadittiin osallistumiskieltoa raviurheiluun peräti 10 vuodeksi. Hän omistaa useita hevosia ja on harrastajavalmentaja.Norjan ravituomioistuin (Domskommité) käsitteli rangaistusasiaa helmikuun lopussa, ja päätös julkistettiin perjantaina 13.maaliskuuta. Raveihin osallistumiskielto lyheni 9 kuukauteen. Tuomioistuin huomautti, ettei vastaavaa ole aiemmin tapahtunut missään Pohjoismaassa. Lieventävänä seikkana pidettiin sitä, että rangaistus kohdistuu vain toiseen asianosaiseen.Stalheim kommentoi tuomiota tuoreeltaan TGN.no-netissä. Hän ilmoitti harkitsevansa hevosharrastuksesta luopumista. Hän totesi, ettei ole mitään järkeä käyttää aikaa ja rahaa sellaiseen urheiluun, jonne häntä ei haluta mukaan.Stalheimin mielestään on väärin, että DNT:n jäsenenä koko syyllisyyden taakka kaadettiin hänen niskaansa. Lisäksi haettu 10 vuoden kielto oli täysin ylimitoitettu vaatimus, etenkin kun asia oli jo sovittu oikeuskäsittelyssä.Keskusjärjestö DNT:n hallitus on ilmeisesti huutokauppaskandaali mielessä tehnyt päätöksen, että kaikkien kasvattajien, jotka haluavat saada kasvattajatukia Norjasta, pitää liittyä DNT:n jäseniksi tämän vuoden heinäkuun alusta lähtien. Uusi sääntö koskee myös ulkomaalaisia tammojen omistajia.TGN.no kirjoitti asiasta viime viikolla. Jutussa oli käytetty esimerkkinä ulkomaalaisista kasvattajista suomalaista Tapani Rauniota, jonka jenkkitammaa Cedar Key ei saa siirtää pois Norjan rekisteristä.Se oli 2-vuotiskauden loputtua 2014 tuotu Norjaan sopimuksella, joka mahdollisti halvemman tuontitullin ja kilpailemisen ilman pakkostarttisummaa, mutta estää vientisertifikaatin saamisen. Cedar Keyn tytär Cabaret Artist (Propulsion) voitti Norjan Tammaderbyn 2024.Jäsenyys ei maksa mansikoita, mutta jos joutuu keskusjärjestön kanssa vastahankaan, sanktiot voivat olla yllättävän ankaria. Sääntömuutoksesta kertoneessa jutussa ei kerrottu, hyväksyykö DNT kaikki hakijat jäsenikseen, ja mitä tapahtuu, jos ei hyväksy.