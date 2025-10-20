Ravit Ruotsi
Katja Melkko on My Creationin valmentaja.Kuva: Anu Leppänen
Katja Melkolle suurvoitto arvostetussa 3-vuotislähdössä – ”Se oli lähdön ainoa tamma”

Katja Melkon ja Janne Sorosen tallin My Creation voitti 3-vuotiaiden Sikta mot stjärnorna -lähdön Mantorpissa maanantaina. Ykkönen oli 200 000 kruunua.
