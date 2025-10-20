Katja Melkolle suurvoitto arvostetussa 3-vuotislähdössä – ”Se oli lähdön ainoa tamma”

Suosikki Cabello (Muscle Hill) meni kärkeen ohi Jay Jay Zetin (Propulsion). Rikard N Skoglund matkasi Katja Melkon My Creationilla (Hohneck) kolmantena toisen radan jonossa. Skoglund käänsi kolmannen radan kirijonoon takasuoralla. Jay Jat Zet sai kiritilaa maalisuoralla, mutta takaa tuli My Creation lentämällä. Lähdön ainoa tamma My Creation paineli helposti 200 000 kruunun voittoon ajalla 13,1a/2140. Jay Jay Zet oli kakkonen.”My Creation on tuntunut viime aikoina tosi hyvältä. Toista oli 2-vuotiaana, sillä oli ongelmia ja yritimme jopa myydä sitä. Tänään se oli lähdön ainoa tamma, ja vastus vähän pelotti. Mutta tiesin, että sillä on kapasiteettia. Se on laukkojen jälkeen tehnyt parissa startissa oikein kovat juoksut. Hevoset ja me viihdymme Rommessa oikein hyvin. Olemme tunteneet olevamme oikein tervetulleita sinne. Ihmiset ovat ystävällisiä, ja valmennuspaikat ovat hienossa kunnossa”, Katja Melkko sanoi.”Vauhti oli matkalla hiljaista, mutta onneksi saimme kirissä hyvän selän. Loppusuoralla tunsin, että meillä on paras vauhti, ja My Creation pyyhälsi muista ohi. Hevonen tuntui hyvältä jo, kun ajoin sillä ensimmäisen kerran. Harmi, ettei sitä ole ilmoitettu suuriin lähtöihin, vain Derbystoet on mahdollinen ensi vuonna. My Creation on vahva ja monipuolinen tamma, se on voittanut keulasta, johtavan rinnalta ja takaa”, Rikard N Skoglund kehui.My Creation on kilpaillut 9 kertaa ja voittanut 5 lähtöä. Sen voittosumma nousi 618 000 kruunuun. Stall Creation Årjängista on kasvattaja ja omistaja.My Creation sai nimensä kunniataulukkoon, josta löytyy muun muassa nimet Victory Tilly 1998 ja Scarlet Knight 2001. Reima Kuislan Southwind Vernon voitti kisan 2003.Melkko&Sorosen tallin tuli suomalaisvoitto sunnuntaina Örebrosta. Jorma Kontion ajama 3-vuotias Brionne laukkasi alussa ja eteni sitten toisen jonon vetäjäksi. Hannu ja Mikko Laakkosen kasvattama ja omistama ja Melkon valmentama Bold Eaglen tytär eteni varmasti ykköseksi ajalla 17,6/2140.