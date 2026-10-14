Katja Melkon Pepper Creation loisti Bergsåkerissa

T86-kierros alkoi Team Melkko&Sorosen valmentaman Pepper Creationin (Readly Express) komealla voitolla 3-vuotiaiden orien/ruunien BC-lähdössä Bergsåkerissa. Rikard N Skoglund piti sisäradalta johtopaikan. Suursuosikki City Slicker (King City) eteni avauskierroksella rinnalle. Maalisuoralla Pepper Creation paineli varmasti 125 000 kruunun voittoon ajalla 13,8a/2140. Janina Soronen hoitaa. City Slicker piti kakkoseksi. General de Bos (Readly Express) oli seitsemäs ja Turner Ale (Readly Express) kahdeksas. Holm Hästgården on voittajan kasvattaja."Minulla oli jo ennakkoon hyvä tunne, että pystymme pitämään johtopaikan. Vaikka suosikki tuli rinnalle, niin ajatus oli ajaa keulasta. Rauhallista vauhtia mentiin, mutta viimeiset 700 metriä tultiin kovaa. Pepper Creation ei ole iso hevonen, mutta sillä on kova asenne kilpailemiseen", Skoglund kehui voittajahaastattelussa.Björn Goopin ajama ja valmentama ja Iida Lindin hoitama Love To The Limit (Bold Eagle) pinkoi johtavan rinnalta 4-vuotiaiden tammojen BC:n ykköseksi ohi johtaneen Meditaten (Greenshoe) Åbyssä, voittotulos 11,7a/2140. Goop sai mukavan 50-vuotislahjan.Kolmivuotiaat tammat juoksivat BC-sarjan Bergsåkerissa. Daniel Wäjersten ajoi Grace In Heavenin (Chapter Seven) keulaan avauspuolikkaalla, ja voitto tuli helposti ajalla 12,6a/2140.Wendy (Readly Express)/Mika Forss oli vakuuttava voittajavaljakko 3-vuotiaiden tammojen BC-lähdössä Åbyssä. Forss kierrätti tamman johtohevosen rinnalle päätöskierroksen alkaessa. Holger Ehlertin valmentama Wendy meni keulaan loppukaarteen alussa ja paineli voittoon ajalla 12,8a/2140, ykkönen oli kolmas peräkkäinen. Onkel Investin Million Moni (International Moni) nousi takaa neljänneksi ja hankki välieräpaikan."Tunnetta, joka tulee, kun hevonen ensin spurttaa kierroksen jälkeen ja sitten uudelleen takasuoralla, ja vielä voittaa helposti, on vaikea kertoa. Wendyn kanssa, kun ajaa, niin ikäluokkatähdet Lara Boko ja Kobra Brick tulevat mieleen, vaikka Wendy on hevosena erilainen kuin nämä kaksi", Forss sanoi.Timo Nurmoksen kasvattama, omistama ja valmentama Chamberi (Readly Express-Railin) kiirehti avauspuolikkaan jälkeen keulaan 4-vuotiaiden tammojen BC-lähdössä Bergsåkerissa. Magnus A Djuse sai lasketella johtopaikalta helpon voiton ajalla 12,6a/2140. Ykkönen oli tamman seitsemäs, startteja on kahdeksan."Chamberi tuntui vahvalta koko matkan ajan. Tämä on tosi hieno tamma, ja yksi parhaista ikäluokassa", Magnus A Djuse sanoi.Magnus Teien Gundersenin Seaside Fun (Maharajah) kiri vapaata sisäkaistaa pitkin ykköseksi Åbyn 3-vuotiaiden orien/ruunien BC-sarjassa ajalla 13,0a/2140. Bravo Desoto (International Moni) tarjosi johtavan rinnalta hyvän vastuksen ja oli kakkonen.Daniel Wäjerstenin valmentama Zarex (Readly Express) oli johtavan rinnalta vahvin 4-vuotiaiden orien/ruunien BC-sarjassa Bergsåkerissa ajalla 12,5a/2140. Oskar J Andersson tuli kuskiksi, kun Eskilstunan kolarissa tiistaina loukkaantunut Mats E Djuse ei pystynyt ajamaan.T86-kierroksen päätöskohde, 4-vuotiaiden orien/ruunien BC-sarja, juostiin Åbyssä. Maria Törnqvistin valmentama Kosing (International Moni) kiri Dwight Pietersin ajamana voittoon ajalla 11,8a/2140. Tanskan Derbyvoittaja Lazy Dust (Brillantissime) oli sisäratajuoksun jälkeen viides maalissa.Alkuerien neljä parasta jatkavat Breeders' Crown -sarjojen välierissä, jotka ajetaan sunnuntaina marraskuun 1. päivä Solvallassa.Kaksivuotiaiden Breeders' Crown ajettiin ennen T86-kohteita. Mika Forssin ajama Auguste (Calgary Games) lähti takaa kolmannen radan kiertoon 900 metriä ennen maalia. Holger Ehlertin valmentama Auguste kiri kakkoseksi. Linda Fyhrin valmentama Reilly Westwood (SJ's Caviar) paineli Stefan Pessonin ajamana keulaan ja siitä vakuuttavan voittoon, joka oli neljäs peräkkäinen, voittotulos 13,6a/1640m. Pure Custom Cowboy (Ecurie D) seurasi kolmanneksi ja oli Marko Kreivin kasvattaman kolmikon paras. Petri Tarrimaan Liberia Jet (Wishing Stone) oli kovassa avauksessa mukana ja sinnitteli kuudenneksi.