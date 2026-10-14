Ravit Ruotsissa
Katja Melkko on Pepper Creationin valmentaja.Kuva: Anu Leppänen
Ulkomaat

Katja Melkon Pepper Creation loisti Bergsåkerissa

Keskiviikon kaikki T86-kohteet olivat Breeders' Crown -sarjan alkueriä, jotka ajettiin Bergsåkerissa ja Åbyssä.
Julkaistu
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Åby
Bergsåker
Breeders' Crown
Chamberi
Pepper Creation
Wendy
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