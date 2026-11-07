High On Pepper ravuri
High On Pepper ja Katja Melkko.Kuva: Anu Leppänen
Ulkomaat

Katja Melkon tallin tähtiravuri leikkauksessa

Katja Melkon ja Janne Sorosen tallin High On Pepper on loukkaantunut.
Julkaistu
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Katja Melkko
High On Pepper