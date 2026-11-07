Katja Melkon tallin tähtiravuri leikkauksessa

High On Pepper voitti Kultadivisioonan Gävlessä lokakuun puolivälissä, ja tämän kauden ansiot nousivat 1,3 miljoonaan kruunuun."High On Pepper ei tuntunut hyvältä viime treenissä. Hevonen röntgenkuvattiin, ja oikean etujalan sääriluun alaosasta löytyi murtuma. High On Pepperille tehtiin perjantaina leikkaus, jossa murtumakohta ruuvattiin yhteen", Katja Melkko kertoo ruotsalaismedioiden julkaisemassa tiedotteessa."Eläinlääkärin ennusteen mukaan High On Pepper voisi olla täydessä treenissä jälleen kolmen kuukauden kuluttua. Mutta sen saa aika näyttää. High On Pepper on tehnyt hienon kauden myös tänä vuonna, ja toivottavasti saamme iloita sen kanssa myös jatkossa."Ennen Gävlen kilpailua High On Pepper sijoittui kolmanneksi Ruotsin mestaruudessa. Keväällä 8-vuotias Ready Cashin poika nähtiin Finlandia-Ajossa, jossa se sijoittui seitsemänneksi. High On Pepper on kisannut loistavasti varsinkin pitkillä matkoilla. Ruotsin mestaruuden se voitti 2024.High On Pepper on kilpaillut 76 kertaa ja voittanut 31 lähtöä. Sen voittosumma on 8 395 096 kruunua ja ennätys 09,7a/2140.