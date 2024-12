Keep Going ja Just Love You Prix d’Amérique-karsintojen voittajat

Sabine Kagebrantin Kilmister singahti kasiradalta keulaan Criterium Continentalissa ja ravasi ensimmäiset 600m 05,4-vauhtia. Mathieu Mottier ajoi eteenpäin, ja Keep Going pyyhälsi johtoon. Follow Youn poika veti keulassa kovaa (1100m 08,3) ja piti ykköseksi ajalla 09,7a/2100, joka on kilpailuennätys.

”Kun näin, miten kovaa mentiin, yllätyin. Vauhti ei tuntunut niin kovalta. Otimme riskin, ja ajoimme johtopaikalla, olisimme voineet myös hävitä lähdön siitä. Nyt keskustelemme omistajien kanssa, miten jatkamme. Minä uskon, että Keep Going on jo sellaisella tasolla, että se on valmis kovimpiin lähtöihin”, Mathieu Mottier kertoi.

Björn Goopin ajama ja Alessandro Gocciadoron valmentama tamma East Asia (Ready Cash) kiri Keep Goingin rinnalle ja oli toinen maalissa. Daniel Redénin Crown kiersi kolmatta rataa johtavan rinnalle ja juoksi sen jälkeen toisessa ulkona. Se pinnisti Francois Lagadeucin ajamana hyvin kolmanneksi.

”East Asia teki oikein hyvän juoksun. Toki täytyy kehua myös hevosta, joka juoksi johtopaikalla”, Björn Goop sanoi.

”Crown teki fantastisen juoksun. Paremmalla juoksulla olisimme olleet varmasti vähän lähempänä kärkihevosia. Tämän jälkeen hevonen matkustaa kotiin”, Daniel Redén kertoi.

Jörgen Westholmin valmentama Working Class Hero haki alkumatkalla johtopaikan Prix Tenor de Baunessa. Kun Just Love You rymisteli rinnalle, Mathieu Mottier luopui johtopaikasta. Alexandre Abrivardin ajama Just Love You kiristi maalisuoralla tahtia, ja Love Youn poika porhalsi helppoon voittoon ajalla 12,1/2700. Working Class Hero seurasi hienosti kakkoseksi selvästi ennen Justin Boldia.

”Working Class Hero sai täydellisen juoksun. Parempi hevonen voitti, mutta olemme tosi tyytyväisiä kakkossijaan. Nyt olemme oikeassa eliitissä. Ja hevonen ei joutunut antamaan kaikkeaan, vaikka jäi kakkoseksi”, Jörgen Westholm kertoi.

Voittajat Keep Going ja Just Love You saivat paikat Prix d’Amériqueen. Just Love You oli varmistanut paikan jo aiemmin Prix de Bretagnen nelossijalla. Nyt avautui ainakin yksi Amerique-paikka voittosumman perusteella jaettavaksi. Tammikuussa Ameriquen voittanut Idao de Tillard on yksi niistä, jolle paikka voi aueta ilman karsintalähdöissä menestymistä.

”Idao de Tillardia hoidettiin viime startin jälkeen. Idao on ollut treeneissä pirteä ja terve. Starttaamme seuraavassa B-lähdössä (Prix de Bourgogne ensi sunnuntaina). Toivottavasti myös lopuissa karsinnoissa kärkitiloilla on hevosia, joilla on jo paikka Ameriqueen. Näin saadaan mukaan isovoittosumaisia hevosia”, Idao de Tillardin hoitaja, norjalainen Susanne Ohme kertoi.

Stall Nikkasen Månskenstösen kilpaili Vincennesissä lauantaina montélähdössä. Se seurasi Jonathan Carren ohjastama seitsemänneksi ja sai 460 euroa ajalla 13,9/2700. Julien Duboisin valmentama ja Guillaume Martinin ratsastama Joy For Us vei voiton tuloksella 13,2.

Tulokset ja video Le Trotin sivuilta, Criterium Continental

Tulokset ja video LeTrotin sivuilta, Prix Tenor de Baune

Prix d’Amerique – karsintalähdöt ja finaali

17.11. – Prix de Bretagne (120.000 euroa) – 2700m

(Hussard du Landret, San Moteur, Hooker Berry, Just Love You)

8.12. – Prix du Bourbonnais (120.000) – 2850m

(Josh Power, Emeraude de Bais, Hokkaido Jiel, Fakir de Mahey)

22.12. – Criterium Continental (240.000) – 2100m (a)

(Keep Going)

22.12. – Prix Tenor de Baune (240.000) – 2700m

(Just Love You)

29.12 – Prix de Bourgogne (120.000) – 2100m(a)

12.1. – Prix de Belgique (120.000) – 2850m

26.1. – Prix d’Amérique (1.000.000) – 2700m