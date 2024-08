You Got It Kemp voitti Woodbine Mohawk Parkissa. Kuva: Kuvakaappaus Woodbinen lähtövideosta

Ulkomaan ravit You Got It Kemp löi Galen Erson 2-vuotiaiden Ontario Sires Stakesin kesäfinaalissa Propulsionin 2-vuotias poika aloitti voitolla Lexingtonissa.