You Got It Kemp voittajana Woodbinen Mohawk Parkissa. Kuva: Kuvakaappaus Standarbread Canada

Ulkomaan ravit You Got It Kempille 150 000 dollarin voitto Woodbine Mohawk Parkista, Antti Peltolan Suojalampi Stable kuuluu omistajiin Kemppitallin menestystammojen sukulainen Lil Sweet voitti 2-vuotiaiden tammojen finaalin.