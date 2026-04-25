Kentucky River Paralympiatravetin finaaliin, Speed Change stayerlähdön ykkönen

Kultadivisioonan voittaja sai paikan Paralympiatravetin finaaliin. Ulf Ohlssonin ajama Corazon de B. piti sisäradalta johtopaikan. Robert Berghin valmennuksesta aloittanut Get A Wish laukkasi, samoin laukkasi Bicc's Tobee muutaman sadan metrin juoksun jälkeen. Örjan Kihlström nosti Kentucky Riverin toisen radan vetäjäksi. Daniel Redénin valmentama Kentucky River eteni helposti ykköseksi ajalla 11,7a/2100. Get A Wish paikkasi laukkansa hienosti ja nousi kakkoseksi. Myös Bicc's Tobee tuli laukan jälkeen kovaa ja ehti kolmanneksi."Kentucky River on näyttänyt, että se pärjää myös kovimpia vastaan. Juoksu sujui meidän osaltamme hienosti. ja voitto tuli tänään helposti", Kihlström sanoi voittajahaastattelussa.Robert Bergh ajoi Speed Changen johtopaikalle avauspuolikkaan jälkeen. Bergh sai rauhoittaa vauhtia, kierros mentiin vain 17,5-kyytiä. Oscar Ginman kierrätti A Fair Dayn puolimatkassa keulahevosen rinnalle. Bergh kiristi vauhtia viimeisellä takasuoralla, ja Speed Change porhalsi vakuuttavasti 400 000 kruunun voittoon ajalla 13,6/3140. A Fair Day pinnisti kakkoseksi, ja Rendezvous Zon kiri kolmanneksi. Speed Change on juossut Robert Berghin valmennuksesta kuusi kertaa ja voittanut jokaisen lähdön."On tosi upeaa, että saimme voittaa tämän lähdön. Sain keulat helposti. Kahden kierroksen jälkeen Speed Change oli sitä mieltä, että tämä oli tässä. Sitä piti vähän muistuttaa, että kierros vielä. Tämä on kaikin puolin hieno hevonen. Nyt odotellaan Elitloppet-kutsua", Bergh totesi voittajahaastattelun lopuksi ja hymyili.Huipputammojen Diamantstoet oli yksi päivän tähtilähdöistä. Magnus A Djuse ajoi Clarissan johtopaikalle ensimmäisellä takasuoralla. Alessandro Gocciadoron valmentama ja Anu Niskasen hoitama Exploit Cafin tytär veti reipasta vauhtia ja voitti helposti ajalla 11,4a/2100. S.G.Empress kiri takaa vahvasti kakkoseksi. Heli ja Petri Tarrimaan Lightning Stride seurasi seitsemänneksi. Björn Goop ajoi Finlandia-Ajoon tulevalla Betting Pacerilla selkäjuoksun. Sen verran tuli tilaa, että Maharajahin tytär ehti kuudenneksi."Clarissa ei ollut keulassa kuuma, mutta se halusi mennä kuitenkin reipasta tempoa. Maaliin se tuli ohjakset tiukilla, joten voimia jäi. Clarissa on varmasti yksi mahdollinen hevonen myös Elitloppetiin", Magnus A Djuse sanoi.Örebron T85-pelin jackpotkierros lähti yllätyksellä käyntiin. Virtual Reality paineli kärjessä hurjaa vauhtia, kerros mentiin 11,6. Fredrik B Larsson sai Qulörin maalisuoralla kovaan lentoon, ja Tradersin tytär kiri ykköseksi ajalla 13,6a/2140. Virtual Reality piti kakkoseksi. Team Melkko&Sorosen tallin Digital Last kiri kaukaa takaa hyvin kuudenneksi Jorma Kontion ajamana, aika oli 13,4/2160. Talli Aristokatit on Super Photo Kosmoksen tyttären uusi omistaja.Einari Vidgrén Oy:n Fine Manners oli 85-kakkosen suuri suosikki, mutta yllätysvoittaja saatiin. Peter G Norman pamautti Kapten Nemon keulaan, ja reipasta vauhtia mentiin, kierros jäi taakse 09,8-ajassa. Kapten Nemo piti paikkansa maaliin saakka ja voitti ajalla 09,7a/1609. Eldorado Jet rymisteli johtavan rinnalle ja tsemppasi kakkoseksi ennen Heikki Koskelan Makalu Docia. Magnus A Djusen ajama Fine Manners kiihdytti kakkosradalta, se haparoi ja juoksi lopulta kolmannessa ulkona. Se lähti kiriin takasuoralla, mutta tuttua rähinää ei ollut, ja sijoitus oli maalissa viides."Fine Manners otti muutaman laukka-askeleen lähtökiihdytyksessä. Sitä se ei ole koskaan tehnyt. Sen jälkeen se tuntui hyvältä ja käänsin kolmannelle. Siinä ei ollut lopussakaan sitä vetoa, mihin olemme tottuneet. Jotain oli pielessä", Magnus A Djuse sanoi ATG:n haastattelussa.Stall Nikkasen omistama Helan Går kuului suosikkeihin Klass III:ssa, joka oli T85-3. Björn Goop ajoi Nuncion 4-vuotiaan pojan johtavan rinnalle kierros jäljellä. Helan Gårilla ei ollut paras päivänsä, se taipui seitsemänneksi. Andreas Lövdalin Tiberius Victory viiletti keulasta varmasti ykköseksi.Onkel Investin Amorcino oli suosikki Klass II:ssa, joka oli T85-5. Dwight Pieters ajoi alun kolmatta rataa pitkin ja johtohevosen rinnalle. Amorcino ei jaksanut kärkitaistoon ja oli kuudes maalissa. Markus B Svedbergin Maker's Wall Ås kiri porukan perältä ykköseksi. Walnerin pojan aika oli 12,0a/1609.