Ker Miel toi jälleen voiton suomalaisomistajille Ranskassa, katso video

Marc Sassierin valmentama Ker Miel kilpaili Prix de Gibel -lähdössä. Etienne Delaunay ajoi takamatkalta startanneen Cristal Moneyn 6-vuotiaan pojan neljänneksi toisen radan jonoon. Delaunay käänsi kiriin takasuoralla, ja Ker Miel singahti loppukaarteeseen mentäessä kärkihevosten rinnalle. Kun keulassa ravannut Kessy de Padoueng laukkasi, Ker Miel liukui varmaan voittoon ajalla 17,6/2975.Ykköspalkinto oli 6 975 euroa. Ke Miel on kilpaillut tänä vuonna viisi kertaa, kahden voiton lisäksi ruuna on ottanut yhden kakkosen ja kolmosen. Palkintorahaa on tullut tällä kaudella jo 25 450 euroa.Jouni Järvensivun nimissä kilpaileva kimppahevonen Lacking Spirit juoksi viime sunnuntaina Saumurin ruohoradalla. Sassierin valmentama 5-vuotias Atlas de Joudesin poika kiri Alexis Leveillen ajamana kakkoseksi ja sai 4000 euroa. Guillaume Moinonin ajama ja valmentama L'Amiral de Lune vei ylivoimaisen voiton.Tulokset ja video LeTrotin sivuilta