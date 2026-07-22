Kesäkeskiviikon Ruotsin ravi-isäntänä Skellefteå, Olly Håleryd stayerlähdössä, Jobiline Ridge tammadivisioonassa

Steggbests Minne aloittaa T86-kierroksen, ja mukana on hieno joukko kovia kylmäverisiä. Jan-Olov Perssonin Oppgårdsdrängen, B.W.Sture ja Järvsöodin kuuluvat suosikkeihin. Olle Alsénin Nordby Elde on yksi haastajista.Hemmi Salmisen hyväkuntoinen Global Forever starttaa vitosradalta Klass III:ssa, joka on T86-kakkonen. Salmisen toinen valmennettava Fantasy Boy sai ykkösradan mailin ryhmään T86-kuutoseen. Tapani Raunion ja Juha Saarijärven kasvattama Suit Up Artist ja Tino Flinkin Camaro Hall ovat vastassa.Hopeadivisioona on Stig Lindmarks Styrkeprov, joka ajetaan spårtrappa-lähtönä. Stig Lindmark oli Skellefteån ensimmäinen ammattivalmentaja, hän aloitti vuonna 1958. Lindmark oli Pohjois-Ruotsin suuri menestyjä. Hän ajoi 3190 ykköstä ja voitti Skellefteån ajajaliigan 35 kertaa ja Bodenin 23 kertaa. Lindmarkin tähtihevosista Sabin juoksi 182 voittoa ja Dun Bunter 113. Stig Lindmark kuoli 76-vuotiaana 2012.Daniel Redénin Olly Håleryd on porukan isovoittosummaisin ja starttaa kasiradalta hopeadivisioonassa. Trixtonin tytär nähtiin kevään Seinäjoki Racessa, jossa se jäi seitsemänneksi. Nyt se palaa vanhalle kotiradalleen, se oli aiemmin Ann-Catrin Friskin valmennuksessa ja Ove A Lindqvist ohjasti tammaa. Sandra Erikssonin B.Sacamano on vastassa, se lähtee kolmosradalta."Oli hienoa nähdä Olly Håleryd viimeksi Elitloppet-lauantaina hyvänä, kun se ravasi hyvin ja tuli voimia jäljellä maaliin. Tamma on rokotettu sen kilpailun jälkeen, siksi ei ole tullut startteja Solvallan jälkeen. Olly Håleryd on mennyt hyvin treeneissä ja oli oikein jämäkänoloinen viime viikolla, uskon, että se tekee hyvän suorituksen", Redén sanoi Stall Zetin sivuilla.Tammadivisioonassa saatetaan juhlia suomalaisvoittajaa. Ari Aatsingin Jobiline Ridge on mennyt hienosti, ja on Niko Jokelan ajamana kakkossuosikki takamatkan suljetulta paikaltakin. Tenho Blomeruksen You To Ezme on myös vireessä. Paalulta starttaava Örjan Kihlströmin ajama Önas Samanta on lähdön suosikki.Star-Racingin kasvattama Arctic Dominant on voittanut neljä monté-lähtöä peräkkäin. Nyt Andover Hallin poika saa kärryt peräänsä Pronssidivisioonassa. Valmentaja Christian Månsson ajaa.Tanja Jetsosen valmentama Fix You starttaa takarivistä Toni Granathin ajamana T86-pelin päätöskohteessa. AMG Stablen kasvattama Jimmy Adore kuuluu suosikkeihin. Mika Forssin ajama Second Breakfast on kakkosradalta mahdollinen menestyjä.Skellefteån ensimmäisessä lähdössä nähdään Paavo Koivurovan Lupin Sisu ja Janita Luttusen Explosive Star, jotka starttaavat takamatkan juoksuradalta.