Olly Håleryd ja Örjan Kihlström
Olly Håleryd kilpailee Skellefteåssa.Kuva: Anu Leppänen
Ulkomaat

Kesäkeskiviikon Ruotsin ravi-isäntänä Skellefteå, Olly Håleryd stayerlähdössä, Jobiline Ridge tammadivisioonassa

Keskiviikon Toto86-kierros juostaan Skellefteåssa, joka sijaitsee Bodenin ja Uumajan välissä Pohjois-Ruotsissa.
Julkaistu
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Skellefteå
Olly Håleryd
Jobiline Ridge
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