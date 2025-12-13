Kinky Boots voitti Sanityn lähdön, Satu Liitiäiselle myös ykkönen

Mika Forss ajoi Frank S.H:n keulaan Sanityn lähdössä. Kun Kinky Boots eteni rinnalle, Forss luopui johtopaikasta. Rikard N Skoglundin ajama ja Troels Andersenin valmentama Brad de Veluwen poika paineli helposti 150 000 kruunun voittoon ajalla 12,8a/2140. Kinky Bootsin voittosumma lähestyy kahta miljoonaa kruunua. Frank S.H. oli hyvä kakkonen. Castor The Star laukkasi."Kinky Boots katselee sisäänpäin, kun sitä pitää kiinni, Kun sen päästää vauhtiin, niin sitten se menee suorassa. Voitto tuli helposti, eikä korvapalloja tarvinnut vetää", Skoglund sanoi voittajahaastattelussa."Kinky Boots on hyvä talvihevonen. Se menee suorassa, kun ajaa toista rataa, sisäradalla se menee vähän kierossa. Hienossa kunnossa hevonen on", Andersen kertoi.Satu Liitiäisen Västerbo All In nappasi voiton Klass I:ssä. Örjan Kihlström karautti 8-vuotiaan ruunan johtopaikalle. Västerbo All In veti reipasta vauhtia ja voitti varmasti ajalla 12,8a/1640."Vaikeuksia on Västerbo All Inin kanssa ollut, ja olimme jo luovuttamassa. Mutta päätin vielä kerran yrittää. Voitosta en ollut yllättynyt, kun hevonen pääsi keulaan. Ratsastan hevosella paljon kotona, ja montéa yritetään taas, kun kelit ovat lämpimämmät. Itselläni on kaksi hevosta valmennuksessa, mutta miehelläni Daniel Parlingilla on parikymmentä", kertoi Satu Liitiäinen, joka toimii myös Ranskan lähtöjen asiantuntijana ATG:n lähetyksissä."Västerbo All In on noussut hyvään kuntoon helpoimmissa lähdöissä. Vaikka vauhti oli kovaa koko matkan, niin hevonen tuntui hyvältä", Kihlström totesi.Östersundin T85-kierros alkoi kakkossuosikin voitolla. Stefan Arvidssonin Ebbot Rice piti johtopaikalta ykköseksi Linus Lönnin ajamana. Suosikki D'Artagnan Face kadotti hieman raviaan loppukaarteessa, tuli uudelleen, mutta jäi maalikuvassa kakkoseksi. Tamara Skutnabbin Tulinas Eddie kiri terävästi kolmanneksi.Kylmäveristen avoimessa ryhmässä saatiin ensimmäinen yllätysvoittaja. Ove A Lindqvist käänsi Soldhöjdens Draken toisesta ulkoa kiriin, ja Ole Åsebön valmentama Lome Bragen poika viuhahti viimeisellä takasuoralla keulaan. Soldhöjdens Drake paineli varmasti ykköseksi ajalla 25,4a/2640. Hevosen edellinen kilpailu oli helmikuulta. Oppgårdsdrängen kiersi kärkeen jo alkumatkalla, muttei pystynyt vastaamaan Soldhöjdens Draken rynnistykseen ja oli kakkonen maalissa."Oli tarkoitus antaa kilttijuoksu, kun taukoa oli takana. Hevonen tuntui hyvältä 1200 jäljellä, ja siksi päätin lähteä kiriin jo takasuoralla. Se halusi itse mennä reippaasti keulassa. Sekki jäi vähän pitkäksi, eikä antanut tarpeeksi tukea maalisuoralla, mutta onneksi Soldhöjdens Drake ravasi. Valmentaja kertoi, että hevosella oli ajettu 26-aikainen hiitti, ja hän oli toiveikas", Ove A Lindqvist kertoi.Kylmäveritammojen DubbelCupen-finaalissa voittaja palkittiin 200 000 kruunulla. Boye Ölstören tarjosi tarkan juoksun Alm Vinnille, joka kiri voittoon ajalla 27,3/2140. Merete Viksåsin valmentama Langlandsballerina kurkotti jo kärkeen loppusuoralla, mutta laukkasi.Kotiradan Adele Gel nappasi yllätysvoiton Tammadivisioonassa. Jan-Olof Johansson käänsi The Bankin tyttären kiriin porukan perältä. Emma Gabrielssonin valmentama Adele Gel kiisi kaikkien ohi ja voitti ajalla 14,9/2160. Kun Rikard N Skoglund ajoi Västerbo Trampin voittoon 85-pelin päätöskohteessa, niin 8 oikein tuloksia ei löytynyt.