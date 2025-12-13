Ravit Ruotsi
Rikard N Skoglund ajoi Kinky Bootsin ja Västerbo Trampin voittoihin.Kuva: Anu Leppänen
Kinky Boots voitti Sanityn lähdön, Satu Liitiäiselle myös ykkönen

Troels Andersenin valmentama Kinky Boots voitti Östersundin kultadivisioonan Sanityn lähdön. Satu Liitiäisen Västerbo All In otti ykkösen Klass I -sarjassa.
