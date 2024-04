Go On Boy nähtiin viime vuonna myös Kouvolassa, jossa se oli kakkonen. Kuva: Anu Leppänen

Ulkomaan ravit

Kiritykki Ranskasta sai Elitloppet-kutsun

Romain Derieuxin Go On Boy sai kuudentena hevosena Elitloppet-kutsun. Go On Boy otti viime vuonna jaetun kakkossijan San Moteurin kanssa Elitloppetissa. Hohneck oli ykkönen.