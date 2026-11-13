Kirsi Manninen palaa Daniel Redénin tallin valmentajaksi – "Aika Louise Laukon kanssa ei unohdu"

Kirsi Manninen on työskennellyt yhdeksän vuotta Baziren tallilla. Sitä ennen hän oli useita vuosia töissä Daniel Redénillä. Siitä lienee perua myös se, että Call Me Keeperin ja Fast Moving Cashin 2023 syntynyt tytär sai nimen Kirsi Zet."Ikää on nyt tullut sen verran, että pitää vielä saada uusia haasteita. Olin Bazirella yhdeksän vuotta, se on ollut hienoa aikaa, toki raskastakin, kun vastasin koko pitämäni talliyksikön hoitamisesta. Yksi asia jäi harmittamaan. Jushua Tree oli Prix d'Amériquen suosikki, mutta se loukkaantui viikkoa ennen kisaa. Viihdyin myös Redénillä. Minulla oli hienoja hevosia ja muistoja siltä ajalta. Se ei unohdu koskaan, kun kaksi täällä ollutta hevosta Call Me Keeper ja Lionel juoksivat Prix d'Amériquessa, Lionel oli kolmas ja Call Me Keeper viides", Kirsi Manninen kertoi Hevosurheilulle."Ensimmäisessä vaiheessa Redéniltä tulee neljä hevosta. Se on alkuun sopiva määrä, kun työskentelen yksin Grosboisin tallilla.""Mutta aika, joka ei koskaan unohdu oli Louise Laukon kanssa. Jomppe vielä ajoi sillä, ja kiersimme pitkin Eurooppaa. Tuntuu uskomattomalta, että hevonen oli Suomessa syntynyt, samoin kuski ja hoitaja."Daniel Redén selvitti torstaina julkaistussa Zetpodennissa suunnitelmia Ranskan suhteen. Ensimmäiset hevoset siirtyvät marras-joulukuun vaihteessa Ranskaan."Tosi hienoa saada Kirsi takaisin meille töihin. Hän ottaa hoitaakseen Ranskan filiaalin Grosboisissa ja aloittaa 1. joulukuuta. Ranskaan ovat lähdössä ensimmäisinä Poleposition, Call Me Gleipner, Izod Zet ja Perfect Chest. Edellisellä kerralla Kirsi hoiti Ranskan tallia hienosti, ja muistan, kuinka hän ja Call Me Keeper kiersivät menestyksekkäästi siellä kilpailuja", Redén kertoi Zetpoddenissa."Toisessa vaiheessa sinne ovat menossa La Yuca ja Wise Guy, mutta ne menevät ehkä vain kilpailemaan ja tulevat sitten takaisin Ruotsiin. Epic Kronos on myös jossain vaiheessa lähdössä. Sillä on ollut kaviopaise, ja olemme joutuneet tekemään sen kanssa paljon töitä. Voi olla, että Epic kilpailee vasta kaksi viikkoa ennen Prix d'Amériqueta ajettavassa Prix de Belgiquessa", Redén jatkoi. Epic Kronos sijoittui tämän vuoden Ameriquessa kolmanneksi..Kirsi Manninen 50 vuotta – Baziren luottonainen puhuu seitsemää kieltä ja fiksaa, jos on ongelmia