Kirsi Manninen Ranska
Prix du Luxembourgin voittaja Beads ja Kirsi Manninen.Kuva: Kirsi Mannisen albumi
Ulkomaat

Kirsi Manninen palaa Daniel Redénin tallin valmentajaksi – "Aika Louise Laukon kanssa ei unohdu"

Torstain Zetpoddenissa kerrottiin, että Kirsi Manninen on Daniel Redénin Grosboisin valmennuskeskuksen tallin vastuuvalmentaja.
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Kirsi Manninen
Grosbois
Daniel Redén