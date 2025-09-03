Solvalla Tukholma
Magnus A Djuse ajoi voittoja Solvallassa.Kuva: Anu Leppänen
Ulkomaat

Knoxville ja Gifted Kronos voittivat Solvallan 3-vuotislähdöt – Coolman Evo juoksi kovan tuloksen

Kolmivuotiaiden Höstfavoriten-sarjoissa voittajat saivat 200 000 kruunua. Magnus A Djuse ajoi Knoxvillen ja Gifted Kronoksen voittoihin.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Knoxville
Solvalla
Höstfavoriten
Gifted Kronos
Coolman Evo
Magnus A Djuse

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi