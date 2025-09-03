Knoxville ja Gifted Kronos voittivat Solvallan 3-vuotislähdöt – Coolman Evo juoksi kovan tuloksen

Timo Nurmoksen valmentama Knoxville (Nuncio) piti sisäradalta johtopaikan oriiden/ruunien lähdössä. Magnus A Djusen ajama ori veti maaliin saakka ja voitti ajalla 12,8a/2140. Ykkönen oli viides peräkkäinen. Golden Kronos (Muscle Hill) kiri toisesta ulkoa kakkoseksi. Urano Unico (Orlando Vici) laukkasi alkumatkalla.”Knoxville on oikein kyvykäs hevonen. Puolustimme johtopaikan, vaikka ensimmäiset 250 metriä mentiin tosi kovaa. Saimme määrätä matkalla vauhdin, ja se helpotti tehtävää. Kriteriumin karsintaa odotamme mielenkiinnolla. Vähän ennen maalia takana tullut valjakko tökki kypärääni, se ei tuntunut mukavalta, ja huomautin siitä”, Magnus A Djuse sanoi.Daniel Wäjerstenin Miss Matters (Ready Cash) onnistui pitämään ykkösradalta johtopaikan 3-vuotiaiden tammojen Höstfavoritenissä. Tallikaveri Gifted Kronos (Bold Eagle) eteni rinnalle. Magnus A Djusen ajama Aetos Kronoksen pikkusisko Gifted Kronos sai otteen loppukaarteessa ja paineli voittoon ajalla 12,8a/2140. Peggy Boko (Robert Bi) nousi kakkoseksi niukasti ohi Miss Mattersin.”Gifted Kronos teki viiden tähden suorituksen. Esitys oli todella vahva. Se juoksi ensimmäistä kertaa ilman kenkiä, ja sekin varmaan vähän auttoi”. Magnus A Djuse sanoi.Annamari Sipilän ja Einari Lintulan omistama ja Horsepointin kasvattama Coolman Evo teki vahvan juoksun Solvallaserien720-karsinnassa. Fredrik Wallinin valmentama Googoo Gaagaan 4-vuotias poika tsemppasi Rikard N Skoglundin ajamana johtavan rinnalta kakkoseksi. Daniel Wäjerstenin ajama ja Stefan Melanderin valmentama Solo Traveler kiri niukasti ykköseksi ajalla 10,8a/1640. Coolman Evo sai saman ajan.Janne Korven Arctic Estelle juoksi 4-vuotiaiden tammojen lähdössä. Mats E Djusen ajama Olivia Bros piti sisäradalta johtopaikan. Danel Redénin valmentama Undinia kiersi Örjan Kihlströmin ajamana johtavan rinnalle avauspuolikkaan jälkeen. Undinia jyräsi voittoon ajalla 11,0a/1640. Arctic Estelle seurasi kärkihevosia hyvin. Nelossija toi 16 000 kruunua ajalla 11,5a. Lovebird Journey sijoittui viidenneksi.Quadriofoglio oli Janne Korven toinen hevonen. Se sai pidettyä Solvallaserien420-sarjassa sisäradalta johtopaikan, mutta avauspuolikas oli kova 08,9. Rinnalle kiertänyt Night Hawk painui keulaan 300 jäljellä ja marssi Andreas Lövdalin ajamana helppoon voittoon ajalla 12,4a/2140. Timo Nurmoksen ja Pertti Tapojärven omistama Barn Ready kiri kakkoseksi. Quadriofoglio väsyi palkintosijojen ulkopuolelle.Timo Nurmoksen One Express voitti 2-vuotislähdön. Laura Marttisen hoitama Calgary Gamesin poika pinnisti ohi Revanche Bokon (Face Time Bourbon) ja otti 60 000 kruunun ykkösen ajalla 15,2/1640. Jorma Kontio ajoi.Aleksi Flink voitti oppilasohjastajien lähdön. Global Goddess oli kirissä vahvin. Mattias Djuse on Southwind Frankin 3-vuotiaan tyttären valmentaja.