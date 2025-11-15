Kobra Brick toi Forss-Salmelalle jälleen suurvoiton

Kolmivuotiaiden tammojen BC-finaalissa nähtiin kahden huippuhevosen kaksinkamppailu. Terästallit Oy:n ja Garde Hästarin Bonsse Garde (Makethemark) paineli keulaan. Petri Salmelan valmentama ja Mika Forssin ajama Kobra Brick (Readly Express) tuli rinnalle, oli hetken selässä, mutta nousi uudelleen johtavan rinnalle ensimmäisellä takasuoralla.Forss vaati vauhtia, kierros mentiin 11,0. Kobra Brick punnersi lopussa väkevästi ykköseksi ja vei 1,2 miljoonan kruunun voiton ajalla 11,6a/2140. Carl Johan Jepsonin ajama ja Fredrik Wallinin valmentama Bonsse Garde oli tosi hyvä kakkonen ja sai 600 000 kruunua, voittosumma on nyt 3,5 miljoonaa kruunua. Jouni Hillbomin Molly Jo Poof (Makethemark) jäi väsyvien taakse ja oli kahdeksas maalissa."Kobra Brick oli keväällä aikaisin valmis hienoihin suorituksiin. Kesällä tuli hetkellinen heikompi jakso, vaikkei hevonen ollut huono. Nyt se on taas huippuiskussa. Suunnitelma oli, että jos en pääse keulaan, niin sitten pidetään vauhtia. Myös vastustaja Bonsse Garde teki oikein hienon suorituksen", Mika Forss sanoi ATG Livellä."Aivan hurjat fiilikset, kun hevonen voitti. Mietin, että mitä ihmettä Mika tekee, kun nosti Kobra Brickin prässäämään johtavaa. Mutta Mika tiesi, mitä teki. Kobra on tallin tähti, se on osoittanut poikkeuksellista lahjakkuutta jo aikaisin. Tämä on välineurheilua, ja helpompaa, kun on näin lahjakas hevonen. Myös hoitaja Rebecca Nisonen tekee hienoa työtä", Petri Salmela kertoi. Kobra Brick voitti kesällä E3-finaalin."Bonsse Garde teki kanuunasuorituksen ja hävisi vain paremmalle hevoselle. En tiedä, mitä olisi tänään pitänyt tehdä toisin, jotta olisimme voittaneet. Olen supertyytyväinen omaan hevoseeni, se on tehnyt hienon kauden", Jepson totesi.Timo Nurmoksen Knoxville (Nuncio) pinkaisi kärkeen 3-vuotiaiden orien/ruunien BC-finaalissa Magnus A Djusen ajamana. Daniel Redénin valmentama Perfect Chest (Perfect Spirit) veti kolmatta rataa ja kiri maalisuoralla ykköseksi Örjan Kihlströmin ajamana. 1,2 miljoonaa kruunua tuli ajalla 12,4a/2140. Recycle Cash (Ready Cash) kiri takaa kovaa, mutta jäi niukasti kakkoseksi. Knoxville taisteli hyvin ja oli tasaisen rintaman kolmas.La Yuca nousi ikäluokan kuningattareksi voittamalla 4-vuotiaiden tammojen BC-finaalin. S.G.Empress (Readly Express) paineli avauspuolikkaan täyttyessä keulaan. Örjan Kihlström ajoi La Yucan (Face Time Bourbon) rinnalle. Ratkaisu tapahtui loppukaarteessa, kun La Yuca prässäsi, ja S.G.Empress laukkasi. Daniel Redénin La Yuca voitti ylivoimaisesti 1,2 miljoonaa kruunua ajalla 12,1a/2140. Undinia (Northem Charm) kiri kakkoseksi ja toi Redénille kaksoisvoiton.Kenneth Liljamaan ja Matti Maunun Lilium Sisu (Face Time Bourbon) kiri takaa kovaa ja nousi kolmanneksi. Tamma täydensi Salmelan ja Forssin hienoa päivää. Häggmanin perheen J.H.Ellen (Winter Harbor) nousi hyvin viidenneksi. Hannu ja Mikko Laakkosen tammat laukkasivat. Vivillion (Propulsion) hyppäsi lähtökiihdytyksessä ahtaassa tilanteessa. Screen Time Limit (Face Time Bourbon) oli lähtemässä kiriin, mutta laukkasi viimeisellä takasuoralla."La Yuca on uskomattoman hieno hevonen, sillä on mahtavat liikkeet ja upea asenne. Se on paras 4-vuotias tamma, ja uskon, että talven treenin jälkeen se voi olla paras tamma kaikissa luokissa Ruotsissa", Kihlström kehui."Yritin pitää Vivillionilla johtavan selkää, mutta tamma rulli yli laukalle. Tilanteessa ei ollut häiriötä", Daniel Wäjersten kertoi.Nelivuotiaiden orien/ruunien finaalissa oli dramatiikkaa muutama minuutti ennen lähtöä, kun suursuosikki Dream Mine (Maharajah) laukkaili. Mats E Djuse ja valmentaja Jörgen Westholm kävivät keskustelun juuri ennen starttia ja päättivät ajaa.Daniel Wäjerstenin Before Takeoff (Nuncio) ampaisi keulaan Johan Untersteinerin ajamana. Tapani Raunion ja Juha Saarijärven kasvattama Currency Artist ((Royalty For Life) kiersi kolmatta rataa ja eteni johtavan rinnalle. Izod Zet (Propulsion) nousi johtavan takaa kierros jäljellä toisen jonon vetäjäksi, ja Bullet The Bluesky (Readly Express) jäi juokseman kolmatta rataa. Dream Mine lähti kiriin takaa ja eteni 1,2 miljoonan kruunun voittoon ajalla 11,5a/2140. Before Takeoff piti kakkoseksi. Izod Zet tsemppasi kolmanneksi. Ville Karhulahden Currency Artist kiri hyvin viidenneksi. Lifelong Journey (Readly Express) sijoittui seitsemänneksi."Rata on kova, ja siitä varmaan johtuivat laukat ennen lähtöä. Mietimme jopa sitä, että jätetäänkö hevonen pois. Nyt Dream Mine saa hyvin ansaitun talvitauon", Jörgen Westholm sanoi.Bodenin perjantain Xpress-pelin aloituskohteet mentiin Mika Forssin tahdissa. Hän ajoi avauskohteessa Bert Petterssonin Grand Safarin johtavan takaa voittoon. T64-kolmosessa Forss ajoi Mats Rånlundin valmentaman Second Breakfastin keulaan ensimmäisellä takasuoralla. 4-vuotias Flocki d'Aurcyn poika paineli ykköseksi ajalla 15,8a/2140."Onneksi lähdössä pidettiin vauhtia. Grand Safari tuntui hyvältä koko ajan, maalissa oli voimia jäljellä. Second Breakfast piti hankkimansa etumatkan varmasti, eikä apukeinoja tarvinnut vetää. Olin varma, että hevonen avaa niin kovaa, että saamme johtopaikan ulkoradalta", Forss sanoi ATG Livellä.Halmstad oli Bodenin ratapari. Hanna Lähdekorven valmentama Halina S.H. voitti ravien päätöslähdön. Gustav Johansson ajoi Maharajahin 3-vuotiaan tyttären johtopaikalta voittoon ajalla 16,3/2140. KM Hästfarm on omistaja. Voitto oli Halina S.H:n ensimmäinen, startteja on kuusi.Mervellieux Sisu toi Petri Salmelalle voiton ennen 64-pelin kohteita Bodenissa. Ulf Ohlsson ajoi Bold Eaglen 3-vuotiaan pojan keulaan toisella puolikalla. Mervellieux Sisu porhalsi voittoon ajalla 16,0a/2140. Heidi Hiltusen ajama ja John Östmanin valmentama Jelinex otti kakkossijan. Hiltunen ajoi oman valmennettavan Nordsjö Anjan myös kakkoseksi. Team Melkko&Sorosen valmentama Googoo Gone loisti Gävlen torstain Toto64-pelin avauskohteessa. Oskar Dahlman ajoi Smokewalley Oy:n omistaman Googoo Gaagaan 4-vuotiaan pojan keulaan toisella puolikkaalla. Googoo Gone paineli varmasti ykköseksi kovalla tuloksella 13,6a/2140. Voitto oli vuoden neljäs. Melissa Melkko hoitaa. Smokewalleyn omistamat hevoset jatkoivat voitolla perjantaina, kun Janne Korven ajama Quadriafoglio ravasi ykkösen Kouvolassa."Tiesin, että minulla on vahva hevonen, ja sillä on hyvä luokka. Tunsin, että Googoo Gone vastaa, kun rinnalle tullaan, ja niin kävi", Oskar Dahlman sanoi ATG Livellä.Melkko&Sorosen hieno menestys jatkui perjantain lounasraveissa, jotka ajettiin Eskilstunassa. 3-vuotias Crazy Good I.D. kiri vahvasti ykköseksi. Rikard N Skoglundin ajamana. Bold Eaglen poika ravasi voittotuloksen 15,3/2160, ja ykkönen oli kolmas peräkkäinen. Janina Soronen hoitaa. Crazy Good I.D.N:n ykkönen oli Melkko&Sorosen tallin neljäs peräkkäinen.