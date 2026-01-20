Kohti Prix d'Amériqueta: Pöytä on katettu veljeksille Go On Boy ja Josh Power

Pian Vincennesin ravipyhätössä taas torvet törähtelevät, savuvalot välkkyvät ja katsomoissa tungeksitaan. On Prix d’Amériquen aika.10-vuotias Go On Boy (Password) on Romain Derieux’n ohjastamana selvä ennakkosuosikki. Hevosen valmentaja-ohjastaja on pitänyt talvimeetingin alla toistaiseksi matalaa profiilia, mutta vedonlyöjien luottamus pysynyt vahvana. Viime tammikuussa Amériquessa kolmanneksi sijoittunut ori piti viiden kuukauden tauon heinäkuusta joulukuulle ja juoksi joulukuussa kahdesti, voitti Belgiassa ja oli toinen Prix de Bourgognessa aikaan 11,4. Siinä ei ole mitään outoa, sillä Go On Boyn pitkät palautumis- ja latautumistauot ovat osa hevosen valmennussuunnitelmaa.Sen verran tietoa on tihkunut, että Derieux kaavailee sunnuntaina kenkien poisottoa, minkä hän tekee hevoselleen vain harvoin ja valitusti, ja oikeastaan ainoastaan Vincennesissä, jossa luottaa kaviouran pohjaan. Lisäksi: ”kun kengät riisuu harvoin, yllätysmomentti on vahva”, Derieux on todennut Hevosurheilulle aiemmin. .Maanantaina alkoi tippua viime hetken tietoja hevosista ja iso ennakkosuosikki Jushua Tree jätettiin pois sen saatua ilmeisesti hiusmurtuman toiseen takajalkansa. Jushua Treen taustajoukoilla on ollut tämän vuoden PdA:n kanssa ollut enemmän kuin reippaasti epäonnea. Ennen hevosen loukkaantumista isä-Bazire joutui onnettomuuteen treenatessaan Grosbois’ssa ja loukkasi kätensä niin vakavasti, että ei arvellut voivansa ohjastaa tammikuun viimeisenä sunnuntaina.Edellisvuoden voittaja mahtuu aina automaattisesti mukaan, ja Idao de Tillardin kanssa haaveiltiinkin kolmannesta perättäisestä voitosta, mutta valmentaja Thierry Duvaldestinin haaveet murskaantuivat huippuoriin kiireelliseen ähkyleikkaukseen marraskuussa. Hevonen toipuu hänen mukaansa hyvin, mutta se ei edelleenkään ole treenissä. .Duvaldestin on seurannut tapahtumien kehittymistä, ja toteaa, että kilpailu muuttui selvästi avoimemmaksi nyt, kun ”parhaat ovat jääneet pois”. Hän näkee Go On Boylla olevan syntyneessä asetelmassa hyvät mahdollisuudet, mutta myös sen pikkuveljellä Josh Powerilla, jonka suosio kasvaa kovaa vauhtia sitä mukaa kun sunnuntai lähestyy. ”Näen molemmat mahdollisina voittajina”, Duvaldestin lisää.Tätä mieltä näytään olevan myös ennakkovedonlyönnissä, jossa Go On Boy oli tiistaina kertoimella 3 ja Josh Power kertoimella 5,5. Viime vuonna veljekset tulivat maaliin peräkkäin, kolmantena ja neljäntenä. Duvaldestinin tallin vasta viisivuotiaaksi kääntyneen nuorisotähti Lovino Bellon suhteen Duvaldestin oli alkuviikosta kahden vaiheilla. Hevosessa on hänen mukaansa kaikki mitä tarvitaan ja kuski Eric Raffinin tiedetään hakeneen Prix d’Amerique-onnistumista urallaan jo pitkään, mutta tuleeko se tänä vuonna, Duvaldestin ei uskalla luvata. Ja tuleeko se juuri hänen hevosellaan, sillä Raffinilla oli vielä alkuviikosta tuplabuukkaus. ”Lovino Bello on aivan ehdoton huippuhevonen, mutta valitettavasti tallissamme on ollut virusta, ja se on jonkin verran haitannut valmistautumista”, Duvaldestin kertoo.Lovino Bello oli syyskuussa Eric Raffinin ajamana toinen nelivuotiskriteriumissa ja hävisi vain tallin toiselle hevoselle, jota ajoi hänen oma poikansa Theo Duvaldestin. Joulukuussa hevonen oli hyvä kakkonen groupe II -lähdössä. Rahatilaston kolmonen, pää matalalla juokseva rautias vuoden 2023 voittaja Hooker Berry ei ole viime aikoina väläytellyt onnistumisia. Se on vaihtanut viime kesänä valmentajaa ja on tätä nykyä Antoine LHereten treenissä Haras de Sassyssa. LHerete toivoo saavansa mukaan myös Jaime Le Footin. Viime vuoden kakkonen, Laurent-Claude Abrivardin valmentama ja hänen poikansa Alexandren ajama Just Love You on listoilla myös, mutta tamman startit ovat viime vuoden huippusuorituksen jälkeen olleet vaisua katsottavaa..Mielenkiintoisia hevosia riittää, mutta myös juoksunkulku ratkaisee. Yksi mielenkiintoisimmista on Sebastien Ernaultin valmentama ja ajama kaunis rautias ori Josh Power, joka ei ole sen vähempää kuin Go On Boyn 7-vuotias pikkuveli samasta Balginette-emästä ja Offshore Dreamista. Prix de Bretagne oli huikeaa katsottavaa ja Josh Power oli lähdössä aivan omaa luokkaansa. Bretagne ajettiin kuitenkin jo marraskuussa ja kahdessa seuraavassa esikisassa, joulukuussa ajetuissa Bourbonnaisissa ja Bourgognessa hevonen epäonnistui.Missä mennään, Sebastien Ernault?”Ajattelen, että hevosellani on hyvät mahdollisuudet. Tänä vuonna Ameriquessa ei ole hevosta, joka selkeästi erottuisi joukosta. Siinä tilanteessa minun hevoseni, kuten myös erittäin monen muun valmentajan hevonen, tarvitsee onnistuakseen hyvin sujuneen juoksun. Juoksunkulku on se, mikä ratkaisee voittajan tänä vuonna”, Ernault analysoi. Hänen mielestään puoliveljekset eivät ole kovin samanlaisia, vaikka kummassakin on hänen mukaansa ”paljon verta”.”Josh Power on kuitenkin kolme vuotta nuorempi.”Prix d’Ameriquen lähtijät varmistuvat vasta torstaina. Tulijoita on tavanomaiseen tapaan enemmän kuin mitä mukaan lopulta mahtuu, alkuviikosta niitä oli listalla 25. Neljästä esikisasta neljälle ensimmäiselle lasketaan hyvitys, samoin ikäluokkakilpailujen Criterium Continentalin ja Prix Tenor de Baunen voittajat ovat mukana. Lisäksi hallitseva voittaja saa kutsun. Lopulta otetaan huomioon rahatilaston kolme ensimmäistä.Ensimmäinen poisotto tehdään keskiviikkoaamuna, ja lopulliset lähtölistat saadaan torstaina..Jushua Tree ei kilpaile Prix d'Amériquessa