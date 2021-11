Kohuori Calgary Gamesin osuus maksoi 1 075 000 kruunua

Menhammar Online Salesin Mixed-nettihuutokauppa päättyi sunnuntaina. Tarjolla oli 25 hevosta, joihin sisältyi siitostammoja, kilpahevosia ja yksi 1-vuotias Maharajahin tammavarsa.

Lisäksi myytiin elinikäiset siitososuudet huippuoreista Face Time Bourbon ja Calgary Games. Ne oikeuttavat vuosittain yhden tamman varsamaksuun koko oriiden siitosuran ajan. Ståle Lindgren osti Face Time Bourbonin osuuden 1 250 000 kruunulla (117 156 e). Calgary Gamesin osuus meni Tanskaan Jesper Hansenille 1 075 000 kruunun hintaan (100 754 e).

Face Time Bourbon on nyt 6-vuotias, sen ensimmäiset varsat syntyivät viime vuonna. Ranskassa oriista peritään 10 000 euron varausmaksu ja 25 000 euroa varsasta. Pohjoismaihin on myyty 36 osuutta. Nelivuotias Calgary Games aloittaa siitoksessa ensi keväänä 5 000 kr + 70 000 kr maksuilla.

Jonna Irri osti 1-vuotiaan Maharajahin ja Wroom Wroomin (i. From Above) tyttären Full Speed Forwardin 190 000 kruunulla. Emän veljiä ovat siitosori Panne de Moteur 08,9 8,7 milj.kr, ruuna Quality Questioned 11,2a 1,3 milj.kr ja Suomeen tuotu 2-vuotias El Cheapo (i. Zola Boko), joka valmentautuu Harri Koivusella.

“Olen etsinyt uusia kimppahevosia, ja tämä mielenkiintoinen tammavarsa oli hyvin hinnan sisällä. Kuulin siitä tutulta, joka työskentelee Menhammarissa. Emänemä Jalopy voitti Hambo-Oaksin Amerikassa. Se haetaan meille viikolla”, Jonna Irri kertoo.

Riku Pääkkönen huusi 75 000 kruunulla 4-vuotiaan tamman Caboose (i. Jocose – e. Maffia, ei. Viking Kronos). Kuvankauniilla tammalla on 2 voittoa ja kolmonen 8 startista sekä 108 000 kruunun ansiot.

Henri Paavilainen hankki 11-vuotiaan siitostamma Rosy Cheeksin (i. Going Kronos – e. Jeune Fille, ei. Express Ride). Tammalla on 6 voittoa 9 ensimmäisessä startissa, niistä 5 Solvallasta. Sillä on 5 varsaa vuodesta 2016 alkaen. 2017 syntynyt ruuna Cheek To Cheek (i. Trixton) on mennyt 13,3a. Rosy Cheeks kantaa Fourth Dimensionista (i. Chapter Seven).

Huutokaupan kallein ‘elävä hevonen’ oli 4-vuotias ori Cardin (i. Maharajah) 800 000 kr. Se aloitti 3-vuotiaana uransa voitolla, mutta joutui sitten pitkälle sairauslomalle jännevamman takia. Paluu tapahtui marraskuun alussa voitokkaasti Bollnäsissä.

Vain yksi hevonen huudettiin sisään. Se oli 2-vuotias Emelie, jonka hinta nousi 150 000 kruunuun. Tamman isä on Panne de Moteur ja emä Kemp’s Emilie, joka on Emilie Cas El:n tytär.

Huutokaupan tuloksiin tästä linkistä.