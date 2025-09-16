Kolme Englantiin myytyä kylmäverivarsaa varastettiin Bjerkestä

Nettilehti TGN:no kertoi tiistaina aamupäivällä, että englantilaisten Saundersien ostamat kolme 1-vuotiasta kylmäveristä ovat kadonneet Bjerken raviradan vierastallista, jossa ne odottivat kuljetusta uusille omistajilleen Iso-Britanniaan.DNT:n pääsihteeri Svein Morten Buer selitti järkyttyneenä, että hevoset on viety pois yön aikana. Hän oli saanut myyjien edustajalta tiedon, että “laupiaat samarialaiset ovat hakeneet ne ja vieneet turvalliseen ja neutraaliin paikkaan”.Buer kertoi, että hevosvarkaudesta on tehty rikosilmoitus. Lisäksi DNT:n oma tutkinnanjohtaja Steen Morten Johansen, joka on aiemmin toiminut poliisivoimissa, on kutsuttu avuksi selvittämään varsojen katoamista.TGN.no oli tavoittanut toisen myyjän, Courantin manageri Morten Langlin puolison Elise Kristine Holtin, joka oli vastannut viestillä, ettei tiedä asiasta enempää kuin media.Englantilaiset Debbie ja Franky Saunders ostivat 1-vuotishuutokaupasta kolme kylmäverivarsaa: tammat Lindarling (Brenne Bas) 70 000 kruunulla ja Frk. Hildestveit (Tekno Odin) 30 000 kruunulla sekä 50 000 kruunun hintaan orin Kringlers Gnist (Kleppe Fanden). Varsojen myyjät kertoivat, etteivät tienneet ostajien aikeista viedä ne pois maasta. Lisäksi Kringlers Gnistillä oli toinen norjalainen ostaja netissä.Huutokaupan jälkeen syntyi ankara kohina ostajista, jotka eivät hankkineet varsoja ravureiksi. Siinä kasvattajat menettävät mahdolliset kasvatuspalkkiot ja kärsivät mainehaitasta, kun varsa ei kilpaile.DNT:n sisällä kinasteltiin väitteestä, että varsahuutokaupan järjestäjä olisi toivottanut britit tervetulleiksi. Jalostusneuvoja Tone Blindheim kielsi sen jyrkästi ja julkisti viestivaihdon, jossa oli kehottanut Saunderseja etsimään sopivia aikuisia hevosia Finn.no-myyntipalstalta, ja antanut huutokauppayhtiö TR Median asiamiehen Robin Hamren yhteystiedot.Huutokauppatulokset julkistettiin maanantai-iltana. Varsoja myytiin yhteensä reilulla 5,3 miljoonalla Norjan kruunulla, myytyjen keskihinnaksi tuli 90 559 kruunua. Ilmoitettuja oli 39 kylmäveristä ja 40 lämminverivarsaa. Niistä 7 jäi pois ja 8 ilman tarjousta. Kasvattajat huusivat takaisin 5 varsaa.Ostajat olivat pääosin norjalaisia. Eniten varsoihin sijoitti menestyksekäs yrittäjä Ann-Jeanette Brannvoll, joka tuli 2000-luvun alussa tunnetuksi USA:n Triple Crown –voittaja Windsong’s Legacyn osaomistajana. Hän osti kalleimman varsan tamma Nixien (Ecurie D) 345 000 kruunulla ja ori Lucas Halbakin (Googoo Gaagaa) 150 000 kruunulla..Skandaali Norjan varsahuutokaupassa