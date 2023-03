Kolme sarjaa kylmäverisille ja suomenhevosille Elitloppet-viikonloppuna, uusi kilpailu lauantaina

Speedrace päästellään 640 metrin matkalla. Stockholms Travsällskap kutsuu hevoset, Gävlen Supersprintin (6.5.) voittaja saa varmasti paikan. Kilpailuun otetaan 9 hevosta, jotka juoksevat 3 kolmen hevosen karsintaa. Voittajat pääsevät finaaliin, jonka paras saa 100 000 kruunua.

Lauantaina ajetaan uusi kilpailu, johon pääsevät 500 001-1 500 000 kruunua voittaneet oriit/ruunat ja tammat, joiden voittosumma on vähintään 500 000 kruunua. Ykköspalkinto on 100 000 kruunua. Matka on 2140m autolähetyksellä.

Elitloppet-sunnuntaina ajetaan Elitkampen. Voittaja palkitaan miljoonalla kruunulla. Matka on 1640m, ja kisaan pääsee 10 hevosta. Stockholms Travsällskap kutsuu Norjasta, Suomesta ja Ruotsista kaksi hevosta/maa. Neljä hevosta otetaan mukaan karsintapisteiden mukaan.

Elitloppet-viikonlopun kaikki sarjat löytyvät alla olevista linkeistä.

Elitloppet-viikonlopun perjantain 26.5. sarjat

Elitloppet-viikonlopun lauantain 27.5. sarjat

Elitloppet-viikonlopuin sunnuntain 28.5. sarjat