Yhdeksän 1-vuotiasta Tactical Landingista, Solvalla Yearling Sale tarjoaa monenlaista herkkua varsan ostajille

Solvallan radalla Tukholmassa järjestettävä varsahuutokauppa vilisee hienosukuisia ravurinalkuja. Isäoreista eniten jälkeläisiä valittujen varsojen joukkoon sai Calgary Games, 14. Amerikkalainen Tactical Landing on edustettuna 4 orivarsalla ja 5 tammavarsalla.

Tuore kahden Hambo-voittajan Amerikassa vaikuttava isä Tactical Landing (Muscle Hill) on isäorien “kuuminta hottia”. Useampi varsoista on ilmiselvä “pikku-Karl”. Toinen huippujenkki Walner (Chapter Seven) on vain kolmen myyntivarsan isä, mikä varmasti nostaa upean näköisten jälkeläisten hinnat kattoon.

Ruotsin kärkioreista Readly Expressistä on tarjolla 13 varsaa ja Maharajahista 11. Ranskan ravikuningas Face Time Bourbonin varsoja ilmoitettiin 9, mutta niistä 3 orivarsaa on jäänyt pois. Nunciosta on 7 varsaa, joista vain yksi, 51 Corrida Lane, on tamma.

Hambo-voittaja Captain Coreyn ensimmäisestä ikäluokasta on 4 orivarsaa. Nuorista ranskalaisista Helgafellista ja Hohneckista on orivarsat molemmista. Huutokauppaan tarjottiin 270 varsaa, joista mukaan pääsi 130. Niistä on jäänyt pois 10.

Huutokaupan suomalaismyyjiä ovat AMG Stable Oy, Int. Hacienda Oy ja Journey Hästar AB. AMG:n orivarsa on n:o 52 ori Luke The Nuke (Googoo Gaagaa – A Gift To You, Scarlet Knight).

Artisteja on kaksi: 42 ori RockaBilly Artist (Father Patrick – Ravine, Muscle Hill) ja 55 norjalaistamma Chasse Artist (Very Kronos – Cedar Key, Glidemaster).

Journey-varsoja on myös kaksi, ne ovat orit 38 Napoleon Journey (Bar Hopping – Familia, Ready Cash) ja 115 Noble Journey (Love You – Fortezza, Ready Cash).

Varsojen emissä on 33 yli miljoona kruunua ansainnutta. Kärjessä 8,3 miljoonaa kruunua tienannut Tamla Celeber (Cantab Hall) ja yli 7,3 miljoonaan yltänyt Darling Mearas (Cantab Hall). Yhden tai useamman miljonäärin emiä on 29. Ellie America (Buvetier d’Aunou) on paras neljällä miljonäärillä. Kolmeen on päässyt Just About Enough (SJ’s Photo).

Solvalla Yearling Sale alkaa tiistaina 13.8. klo 10 Ruotsin aikaa, kun varsojen esittely avautuu tallialueella. Ravintola Kongressen avautuu klo 16.30. Varsojen myynti alkaa siellä klo 17.30. Tarjouksia voi tehdä myös netissä osoitteessa: yearlingsale.se

Huutokaupan nettisivulle tästä linkistä.