Huutokauppa Ruotsi
Oil Jack oli huutokaupan kallein.Kuva: Solvalla Yearling Sale
Ulkomaat

Kolmen miljoonan kruunun Oil Jack oli kallein varsa Solvallan huutokaupassa

Suomalaiskasvattajat myivät kolme varsaa tiistai-illan huutokaupassa.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Solvalla Yearling Sale
Oil Jack

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi