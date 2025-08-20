Kolmen miljoonan kruunun Oil Jack oli kallein varsa Solvallan huutokaupassa

Solvalla Yearling Sale sai elokuun alussa mainetta tämän vuoden Hambletonian-voittaja Nordic Catcherin myyntipaikkana. Huutokaupan kallein varsa menikin amerikkalaisomistajalle.Peter Weisbergin PCW Racing LLC on tunnettu hyvien ja kalliiden hevosten ostaja. Hän kuuluu Hambo-kolmosen Marylandin kimppatalliin. Solvallassa suuromistajaa houkutteli toisen suuren, Anders Strömin Courant Inc:n kasvatti, Ready Cashin poika 68 Oil Jack, jonka emä on Muscle Hillin sisko Cantab Hallista.Ready Cash menehtyi vuonna 2023, joten sen kaksi myynnissä ollutta orivarsaa ovat isänsä viimeistä isoa ikäluokkaa. Ranskassa pakastesiemennykset olivat kiellettyjä 2024. ST:n datassa näkyy 2 tänä vuonna Ruotsiin syntynyttä Ready Cashin varsaa.Tarjouskilpailu päättyi 3 miljoonaan kruunuun, mikä on dollareissa reilut 312 000 USD. Se olisi hyvä, muttei huippuhinta, Amerikan huutokaupoissa. Emä Eddiction on jättänyt Face Time Bourbonista 5-vuotiaan orin Kuiper 10,4a 2,2 milj.kr.Miljoonan maksaneita oli yhteensä 5 varsaa. Kallein tamma 127 Swiftie Pellini oli Walnerin tytär Amerikkaan myydyn Antognonin (Father Patrick) 09,2 emästä Bouncing Bax (Credit Winner) 09,9. Se meni hollantilaiselle suuromistajalle.Valmentaja Maria Törnqvist maksoi 1,2 miljoonaa Calgary Gamesin tyttärestä 71 Jelly Bean Pellini, ja Olof Brodin Ab saman verran saman isän orivarsasta 50 Sankt Moritz Boko. Challe Wihlborgin ja Johan Arnengin firma Ecurie Diocles AB hankki 1,1 miljoonalla orin 121 Gino Bartali (Francesco Zet).Suomalaiset kasvattajat myivät kolme varsaa. Int. Hacienda Oy ja Juha Saarijärvi saivat 280 000 kruunua orista 38 Rocksteady Artist (Captain Corey). Hagalund Trotters Oy myi tamman 20 BWT Meanstreak (Propulsion) 90 000 kruunulla ja Lähteenmäki Consulting Oy tamman 55 Acrosstheuniverse (Don Fanucci Zet) 80 000 kruunun hintaan. Sen ostaja oli Will Be-Varsat.”Tyytyväisiä olemme Rocksteady Artistin hintaan. Se meni siihen, mihin olimme budjetoineet. Varsa näytti videolla hyvältä, ja mahdollisia ostajia kävi ihan mukavasti katsomassa. Uskomme, että ostajan takana on myös Claes Sjöström, hän kävi myös arvioimassa varsaa, ja hän on varmaan tuleva treenari. Sjöströmillä on ollut treenissä Ravinen varsoista Grace Trot. joten suku on hänelle tuttu. Isä Captain Corey oli varmaan se. mikä kiinnosti monia”, Tapani Raunio kertoi.Varsoja oli myynnissä 125, poisjääntejä oli 5. Kasvattajat huusivat takaisin kotiin 23 varsaa. Kallein sisäänhuuto oli Thomas Lind-Holmin orivarsa 117 Nexus Rain (Ready Cash) miljoonalla kruunulla. Yli 500 000 kruunulla myytiin 25.Timo Nurmos oli suomalaisvalmentajista ahkerin huutaja. Hänelle tulivat 34 ori Smokey Newport (Readly Express) 220 000 kr, 75 tamma Saga Newport (Calgary Games) 90 000 kr, 77 tamma Only Love Sisu (Love You) 340 000 kr ja 111 ori Goldnblack (Readly Express) 340 000 kr.Smokewalley Oy osti tamman 67 Waitress Tile (Calgary Games) 90 000 kruunulla. Ori 76 Pharoe (Idao de Tillard) oli Reima Kuislan hankinta 110 000 kruunulla. Janne Korven JJK Sports Oy huusi tamman 89 Lorry Sox (Just A Gigolo) 360 000 kruunun hintaan.”Yleisilme näytti hyvältä, jos seurasi huutokauppaa paikan päällä. Katsomo oli täynnä. Mutta se herätti ihmetystä, ettei tallialueella ollut hevosenkatsojia paljon. Monen varsan hinnasta puuttui 200 000 kruunua, jotta olisi saanut edes takaisin sen, mitä oli sijoitettu kalliisiin orimaksuihin. Ulkomaalaisia oli paljon paikalla Hollannista, Italiasta ja Norjasta”, Raunio sanoi.Huutokauppasivustolle tästä.