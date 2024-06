Kolminkertainen Lilla Elitloppetin voittaja Thyra Tyrann menehtyi ähkyyn 20-vuotiaana

“Suuren surun vallassa, murtunein sydämin ja kyyneleiden virratessa me Stall Julmyrassa joudumme kertomaan, että timanttimme ja kuningattaremme Thyra Tyrann on lähtenyt luotamme”, omistajaperheeseen kuuluva Camilla Ingerstad kirjoitti Facebookissa.

Thyra Tyrann sairastui suolistovaivoihin keskiviikkona ja leikattiin samana yönä SLU-klinikalla Uppsalassa. Torstaina sen tila näytti kohentuvan, mutta perjantai-aamuna tuli takaisku.

Verenkierto heikkeni ja pulssi nousi korkeaksi. Mahdollinen uusi leikkaus ei tullut kysymykseen, jolloin lopettaminen oli ainoa vaihtoehto. Perjantaina iltapäivällä Thyra Tyrann haudattiin omaan tarhaansa. Uutisen kertoi sunnuntaina Travronden.

Russ-rotuinen B-poni Thyra Tyrann (Tyson II) kilpaili 3-vuotiaasta 18-vuotiaaksi. Uran 184 kilpailusta tuli 128 voittoa, 19 kakkosta ja 9 kolmossijaa. Se kilpaili tappiottomana 37 viimeistä starttiaan alkaen 19. syyskuuta 2018 ja päättyen 15. lokakuuta 2022.

Ensimmäiset lähdöt ajoi silloinen valmentaja Kevin Oscarsson ja viimeiset Ebba Handler ja valmentaja Camilla Ingerstad. Thyra Tyrann ansaitsi 368 801 kruunua palkintorahaa.

“Tuntuu, että se on tullut jostain tulevaisuudesta. Se on valtavan karismaattinen poni, ja toivon, että se on jättänyt jonkinlaisen muistijäljen koko suureen raviyleisöön, eikä vain kaikkein eniten asiaan perehtyneisiin”, Ingerstad jutteli ennen Lilla Elitloppetia 2022.

Silloin tuli jaettu ykkönen Vikas Rossin kanssa. Ebba Handler ajoi. Ingerstad - Hedströmin perhe kilpailutti Thyra Tyrannia vuodesta 2012. Camilla Ingerstad sai ansiokkaasta valmennuksesta Helen Ann Johanssonin palkinnon Ruotsin ravigaalassa 2015.