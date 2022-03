Kontio voittotahdissa Melkko&Sorosen hevosilla Örebrossa – Lue myös Elian Webin kulumiset

Saksalaisruuna Vice Versa Diamant oli tallin ensimmäinen voittaja. Kontio ajoi sen johtaneen He Is Inin rinnalle. Vice Versa Diamant ratkaisi varmasti ja voitti ajalla 14,4a/2609m. He Is In oli alussa liian innokas ja painoi päälle. Se oli maalissa kahdeksas.

Listas Hotshot oli toinen voittaja. Se kiersi takamatkalta ykköseksi ajalla 16,7/2160m.

Jennifer Web teki vahvan suorituksen pistelähdössä. Se punnersi johtavan rinnalta ykköseksi ajalla 14,9a/2100m. Pay Me ja Elian Webin 3-vuotias sisko Loulou Web toivat Melkko&Sorosen talliin kakkossijat. Stefan Melanderin 3-vuotias Williamsburg (Villiam) oli Kontion neljäs voittaja. Svante Ericssonin Brexit Nightin Kontio ohjasti iltapäivän päätöslähdössä ykköseksi.

Jorma Kontio ja Katja Melkko menivät voittojen myötä Örebron liigojen kärkeen.

”Todella tyytyväinen pitää olla päivän menestykseen. Kaikki hevoset saivat varmaan maksimisijoitukset, eikä jäänyt jossiteltavaa. Tosi mukavaa oli, että Jennifer Web onnistui vihdoin. Viimeksi se jäi pussiin, ja olisi voinut voittaa myös silloin tilaa saatuaan. Nyt se voitti kovalla tuloksella kuolemanpaikalta. Jomppe tykkäsi kovasti Listas Hotshotin esityksestä. 3-vuotias Loulou Web on aloittanut hyvin. Rauhassa on menty, eikä mitään virityksiä vielä ole käytössä. Korvat ovat kiinni ja kengät jalassa”, Janne Soronen kertoi.

Tallin monivuotinen tähtihevonen Elian Web joutui helmikuun lopulla jäämään Solvallasta pois, kun pinnallinen koukistajajänne reagoi. Soronen kertoi 10-vuotiaan Eetun kuulumiset.

”Eetulla on ennenkin ollut ongelmia saman koukistajajänteen kanssa. Nyt siihen tuli sanomista ja se oireili. Ruuna on iloinen ja virkeä, mutta kun ikää jo on, niin pitäisi olla sataprosenttisessa kunnossa, jotta kilpaa kannattaisi ajaa. Katsellaan rauhassa, miten edetään. Mitään lopullista päätöstä, emme ole tehneet. On hyvin mahdollista ja jopa todennäköistä, että emme aja enää kilpaa. Missä Eetu viettää eläkepäivät, sitäkään ei ole vielä päätetty.”