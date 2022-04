Kotiradan San Moteur loistava voittaja

Suosikki Önas Prince piti odotetusti sisäradalta johtopaikan. Bepi Bi joutui ahtaassa tilanteessa painumaan johtohevosen taakse. Goop tiesi hevosensa hyvyyden. Hän karautti avauspuolikkaan täyttyessä San Moterurin johtohevosen rinnalle. Best Ofdream Trio sai selän eteensä, Brambling ravasi sen takana.

Ensimmäiset 500 metriä paineltiin 08,7 ja kierros 09,7. Per Nordström istui levollisen näköisenä Önas Princen kärryillä, ja tilanne näytti sen osalta hyvältä. Mutta Goopilla oli poletteja käyttämättä. San Moteur hankki varmasti otteen ja voitti lopulta helposti, mahtisuoritus. Best Ofdream Trio seurasi kakkoseksi. Kim Eriksson ajoi viisaasti, eikä nostanut kiriin, näin Bepi Bi ei saanut koskaan kiritilaa. Önas Prince kesti kolmanneksi. Brambling nousi neljänneksi.

”Sanoin Håkan Arvidssonille (osaomistaja ja kasvattaja ja Goopin eno) viikolla, että ajan Önas Princen rinnalle, ja siitä voimme voittaa. Olen ajanut niin monta kertaa kiltin juoksun, että nyt oli aika ajaa aggressiivisemmin. San Moteur on nyt vahvempi, isompi ja sillä on rutiinia enemmän kuin viime vuonna. Hevonen tuntui hyvältä jo takasuoralla. Olen tosi iloinen, että yleisöä on taas paikalla. Katsomossa on monta tuttua kasvoa”, Goop kertoi.

”Täytyy muistaa, että San Moteur on vasta 5-vuotias. Toki moni 5-vuotias on voittanut Elitloppetin. Mietimme perheen kanssa, mitä teemme, jos saamme kutsun Solvallaan. On ihan mahtavaa, että meillä on taas hevonen kovimmassa eliitissä”, Goop jatkoi

San Moterurin isä Panne de Moteur voitti Färjestadin 5-vuotislähdön vuonna 2013. Örjan Kihlström ajoi sen ykköseksi ajalla 12,6a.

Vermon kilpailupäällikkö Miika Lähdeniemi oli paikalla Färjestadissa. Hän kertoi TotoTV:n lähetyksessä, että viidenneksi sijoittunut Bepi Bi sai kutsun Finlandia-Ajoon, ja Alessandro Gocciadoro vastasi kutsuun kyllä.

Erä- ja Hevospalvelu Huttusen kasvattama Loyal Cash voitti 4-vuotiaiden Copiads Silverpokal -lähdön. Adrian Kolgjini nosti Bold Eaglen pojan toisen jonon vetäjäksi päätöskierrokselle lähdettäessä. Loyal Cash porskutti 100 000 kruunun voittoon ajalla 14,2a/2140m. Indy Journey ja High On Pepper laukkasivat.