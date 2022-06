Kouvolaan saapuva Calle Crown viimeisteli voitolla

Global Welcome kiisi ensin keulaan, sen jälkeen Husse Boko, avauspuolikas oli 07,5-vauhtinen. Erik Adielsson ajoi Calle Crownilla eteenpäin, ja valjakko haki keulat kierroksen täyttyessä. Calle Crown porskutti kärjessä maaliin saakka ja vei 150 000 kruunun ykkösen. Seinäjoen kakkonen Esprit Sisu kiri vahvasti toiseksi.

”Calle Crown on vähän laiska menemään yksin keulassa. Se on ehkä paras selkäreissulla. Mutta hevosella on monta hyvää ominaisuutta, ei sen voittosumma ihan sattumalta lähesty kuutta miljoonaa kruunua. Ja se oli tosi hyvä kakkonen Kööpenhamissa”, Adielsson kehui.

Iltapäivän suurin ykkönen 300 000 kruunua maksettiin 4-vuotiaiden Ina Scots Ära -kisassa. Red Lady Express painui johtopaikalle. Stefan Persson käänsi Edibearin toisesta ulkoa kiriin. Valjakko eteni rauhassa kärkihevosten rinnalla ja ratkaisi pelin helposti. Ville Karhulahden kasvattama Make It Happenin poika voitti ison ykkösen ajalla 12,9a/2140m.

”Näin Edibearin 2-vuotiaana startissa ja kysyin Villeltä, onko se myynnissä. Näin se tuli meille ja hevosenomistajalle. Se pystyy avaamaan kovempaa mitä tänään, mutta en halunnut osallistua keulataisteluun. Voitto tuli helposti. Linda (valmentaja Linda Persson) on tehnyt tämän kanssa ison työn, olen siitä ylpeä”, Persson sanoi.

Diamantstoetissa saatiin ihastella kahden hienon tamman taistelua. Örjan Kihlström ajoi Margareta Tooman keulaan avauspuolikkaan jälkeen. Jorma Kontio käänsi Marion Fouty Bonin kiriin 600 jäljellä. Tammat ravasivat loppukaarteen rinta rinnan. Maalisuoralla Margareta Tooma paineli varmasti ykköseksi uudella rataennätyksellä 11,1a/2140m. Timo Nurmoksen valmentama Marion Fouty Bon oli hyvä kakkonen.

”Margareta on tosi hieno tamma. Se on vahva, ja kova tempo suosi sitä. Jorma tuli kovaa rinnalle, mutta menimme varmaan voittoon”, kertoi Kihlström, joka on ajanut Margareta Toomalla yhdeksän lähtöä ja voittanut joka kerta.

Onkel Investin Agassi Broline nappasi hyvän kirin päätteeksi kolmossijan Klass II:ssa. Carl Johan Jepson ajoi, ja Björn Goop valmentaa. Andre Eklundin talliin meni kaksoisvoitto, Farfars Dream voitti ja Wingait Leif oli kakkonen.