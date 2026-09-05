Kouvolan nelonen Jägersron ykkönen, Luke The Spookille kauden avausvoitto

Xanthis Harvey piti Kultadivisioonassa ykkösradalta hetken johtopaikkaa, ennen kuin suosikki Y.Not Diamant sai keulat. Boscha Diablo eteni rinnalle, ja Luke The Spook seurasi sen takana. Maalisuoralla Peter Untersteinerin ajamana Boscha Diablo ja Adrian Kolgjinin Luke The Spook kävivät tiukan kamppailun voitosta. Kymi GP:n nelonen Luke The Spook pinnisti 150 000 kruunun voittoon ajalla 10,0a/1640 ohi Boscha Diablon. Y.Not Diamant jaksoi kolmanneksi. Xanthis Harvey jäi sen taakse pussiin."Luke The Spook tuntui tosi hienolta koko matkan ajan, en lähtenyt kiriin vielä takasuoralla, koska siellä vastatuuli on niin kova. Luke The Spook oli loppusuoralla vahvantuntuinen, mutta maalissa oli tasaista, uskalsin kuitenkin tehdä Untersteinerien tyylisen voittotuuletuksen. Hevonen on kilpaillut kovissa lähdöissä, nyt oli sopivampi tehtävä", Adrian Kolgjini sanoi ATG:llä ja voittajahaastattelussa. Ennakkohaastattelussa Kolgjini harmitteli Kouvolan lyhyttä loppusuoraa, siellä kiri toi vain nelossijan.Toto85-kierroksen avauskohde oli Pronssidivisioona, joka alkoi suosikin voitolla. Jörgen Westholmin valmentama Iaintnoquitter kiri neljännestä ulkoa voittoon Mats E Djusen ajamana. Ykkönen tuli ajalla 11,4a/2140.Sen jälkeen jysähti, ja voittajaksi saatiin luultavasti kaikkien aikojen suurin yllättäjä T85/T75-pelissä. Stefan Persson tarjosi Alicia C.D:lle tarkan juoksun ensin sisäradalla ja sitten toisessa ulkona. Ida Einarsson Nilssonin valmentama Don Fanucci Zetin tytär kiri terhakasti uransa avausvoittoon, startti oli 24. Voittajakerroin oli 186,37 ja peliprosentti T85-pelissä 0,14. Kari Lähdekorven omistama Halina S.H. kiri hyvin kakkoseksi Conrads Lugauerin ajamana. Yllätysvoittajan emä on Suomessa syntynyt, Salojensaarien ja Tarja Perälän kasvattama Motivation.T85-pelin neloskohteessa oli suomalaisvoitto lähellä. Smokewalley Oy:n omistama Pac Man Newport haparoi alussa ja jäi viimeiseksi. Magnus A Djusen ajama Greenshoen poika eteni neljänteen ulos, mutta laukkasi 800 metriä ennen maalia. Pac Man Newport sai sen jälkeen vauhdin päälle ja eteni hurjaa vauhtia kakkoseksi. Roger Walmannin valmentama Dixon Face vei Rikard N Skoglundin ajamana voiton ajalla 16,2/2640."Pac Man Newport jarrutteli toisten takana, eikä halunnut juosta selässä. Kun käänsin ulos, niin se tuli tosi kovaa laukan jälkeen", Magnus A Djuse sanoi.Toto85-kierros oli todella vaikea. Julian Cordeaun ajama Mr Explosive (peliprosentti 0,4) oli toinen suuryllättäjä Alician C.D:n lisäksi. 8 oikein tuloksia ei löytynyt. Ennen viimeistä kohdetta oli yksi oikea rivi mukana, siinä oli päätöskohteessa varmana Savastano. Jägersron lauantain ensimmäinen lähtö oli Summer Meeting Monté -finaali. Conrad Lugauerin Friendofthephantom paineli Emilia Leon ratsastama keulasta voittoon ajalla 14,6a/2140. Iina Ahon ohjastama Custom Chrono joutui kiertämään pitkään kolmatta rataa. Henry Rorgemoenin valmennettava punnersi vahvasti kakkoseksi.Mika Forssilla oli Holger Ehlertin tallin hevosia ajettavana. 3-vuotias Wishful (Readly Express) toi voiton ST:n Nuoretn sarjassa ennen T85-kohteita. Se lähti kiriin kolmannesta ulkoa ja voitti varmasti ajalla 15,1a/2140. Voitto oli toinen peräkkäinen."Halusin, että tamma oppii tänään enemmän kilpailemisesta, ajoin rauhallisesti alussa, enkä ladannut. Wishful tuntui tosi hyvältä, se on nopea ja ennen kaikkea vahva ja tuli varmasti voittoon", Forss sanoi voittajahaastattelussa.