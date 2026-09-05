Luke The Spook ravihevonen
Luke The Spook ja Adrian Kolgjini.Kuva: Maisa Hyttinen
Ulkomaat

Kouvolan nelonen Jägersron ykkönen, Luke The Spookille kauden avausvoitto

Jägersron Derby-viikonloppu alkoi lauantain T85-raveilla. Adrian Kolgjinin Luke The Spook ravasi Kultadivisioonan parhaaksi.
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Jägersro
Luke The Spook
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