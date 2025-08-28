Charlottenlund sunnuntaina – Kungfufighting ja Kreadlys Lew Derbyfinaalin suosikit – Pohjoismainen 75-kierros

Peter Rudbeckin valmentama Kungfufighting on ikäluokan raharuhtinas, se on tienannut jo yli 2,5 miljoonaa kruunua. Jan Dahlgaardin ajama Nuncion poika voitti karsinnan ajalla 14,2a/2500.Joakim Lövgrenin Kreadlys Lew (Readly Express) oli nopein karsintavoittaja ajalla 13,1a/2500, se lähtee kolmosradalta hienoisena suosikkina tavoittelemaan 582 000 kruunun ykköstä. Kalles Krisbe Notz (Executive Caviar) oli Kriteriumissa kakkonen ja voitti Derbykarsinnan. Kungfufighting jäi Kriteriumissa viidenneksi.Viime vuoden Derbyn Icebreakerilla voittanut Magnus A Djuse istuu takarivistä lähtevän Karlo Molarin (Googoo Gaagaa) rattailla. Flemming Jensen on valmentaja.Kriteriumin voittaja Karat C.N. laukkasi Derbykarsinnassa, eikä päässyt finaaliin. Se nähdään Derbyn Consolationissa sunnuntaina. Tammaderbyn finaali ajetaan lauantaina. Adrian Kolgjinin Kilimanjaro Face (Googoo Gaagaa) on suosikki. Charlottenlund aloittaa Derbyviikonlopun jo perjantaina.Veijo Heiskanen ajoi JAK Tallin omistaman Brilliant H:n Derbyvoittoon 1979, Ejnar Vogt oli Heiskasen voittohevosen 1982. Tanskan Derby ajettiin ensimmäisen kerran 1898. Alfred Johnstone ajoi Clara Greenlanderin voittoon ajalla 49,5.Tanskan Derby näkyy Tototv:n lähetyksessä, kun ATG järjestää myös pohjoismaisen V75-kierroksen.