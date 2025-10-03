Kuusi valjakkoa kolaroi, suuronnettomuus Eskilstunassa

Päätöskohdetta ehdittiin ajaa ensimmäiselle takasuoralle, kun onnettomuus tapahtui. Johtavan takana ravannut Linda Sedströmin ajama Timo Jutila kaatui, ja takana olleet tulivat päälle. Näky oli ikävä, kun hevosia ja kuskeja kaatui radan pintaan.Sedströmin lisäksi Per Lennartsson, Håkan B Johansson, Claes Sjöström, Peter G Norman ja Mika Forss olivat kolarissa. Kuskit nousivat nopeasti ylös, ja Kanal75:n toimittajan Åsa Elmrothin mukaan kaikki kuskit menivät omin jaloin tallialueelle.”Timo Jutila tuupertui aivan yhtäkkiä ilman mitään ennakkovaroitusta”, Linda Sedströn selvitti ATG:n lähetyksessä.ATG:n lähetyksessä kerrottiin kuskien voinnista seuraava: Sedström tunsi olonsa kolhiintuneeksi, samoin Sjöström ja Lennartsson, jolla oli myös haava silmän yläpuolella. Forss kulki ontuen samoin Norman.Travronden oli paikalla ja tavoitti Mika Forssin. ”Kuulin huutoa etupuolelta, ja vedin oikeasta ohjasta, mutta tartuimme kiinni pyöristä edellä menneen kanssa. Selvisin pienillä ruhjeilla, ja toivottavasti myös muut”, Forss kertoiHevosia juoksi useita irrallaan, osa jatkoi vapaana pitkään, mutta kaikki saatiin lopulta kiinni. Timo Jutilan lisäksi hevoset olivat Lacazette, Little Richard, Petri Salmelan Who’s The Winner, Gold From Heaven ja Andy Gel. Hevosten voinnista ei ole kerrottu muuta, kuin että ainakin yksi hevonen on saanut hoitoa.Keskeytetty lähtö ajettiin pitkän odottelun jälkeen neljän hevosen voimin, kun jo ennakkoon oli jäänyt kaksi hevosta pois. Markus B Svedbergin ajama Conrads Palle vei voiton.