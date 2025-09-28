Kuusi varsaa maksoi yli 500 000 kruunua Åbyn huutokaupassa

Yksivuotiaista myytiin alustavien tietojen mukaan 57,2 prosenttia. Luettelossa oli 161 varsaa, joista 11 oli poissa. Ilman tarjousta jäi 10 ja myyjät huusivat takaisin 35 hevosta. Omistajaa vaihtoi 105 yksivuotiasta. Lisäksi tarjolla oli 34 vanhempaa hevosta, joista myytiin 17.Keskihinta putosi viime vuoden reilusta 200 000 kruunusta 159 717 kruunuun. Mediaaniksi tuli 90 000 kr. Molemmat luvut olivat vuoden matalimmat. Åbyn huutokauppa oli vuoden neljäs live-tapahtuma.Lisäksi Traveran nettihuutokauppa on pyörinyt koko kesän, myös tämän viikon lauantaina. Menhammar piti 1-vuotiaidensa nettihuutokaupan elokuun puolivälissä, josta muutaman päivän kuluttua oli Solvalla Yearling Sale ja sitten Derbyauktion Jägersrossa syyskuun ensimmäisellä viikolla.Åby ajoi jo keskiviikkona ja vielä lauantaina Ruotsin mestaruusravit UET-karsintoineen. Lisäksi sunnuntain Kriterium-karsinnat Solvallassa ovat aiheuttaneet talleille hankaluuksia logistiikan ja henkilökunnan suhteen. Tuskin ehditään edelliseltä ravireissulta palata, kun jo pitää kiirehtiä seuraaviin tärkeisiin raveihin.Jälkikäteen näyttää siltä, että kiireisestä aikataulusta kärsi ainakin huutokauppa, jossa tosiaan oli ostajien markkinat. Vain aniharvoista varsoista syntyi huutokilpailuita, eivätkä niidenkään hinnat hiponeet pilviä. Lisäksi tekniset ongelmat keskeyttivät huutokaupan kahdesti, ja pidempi tauko kesti puoli tuntia.Sitä ennen varsojen tiedoissa oli virheellisiä emänisiä, ja tauon jälkeen jatkettiin kokonaan niitä ilman. Esittelysivuilla oli myös kiusallisia virheitä kuten, että emistä oli tullut emänemiä.Kalleimpien listalla oli tuttuja nimiä: ori 111 Westminster Tile (Face Time Bourbon) 850 000 kr, ostaja JAB Logistics Ab; ori 184 Caesars P. (Tactical Landing) 750 000 kr, Stall Piraya/Jörgen Westholm; 54 Kulusevski Pellini (Readly Express) 750 000 kr, Weland Projekt H Ab; ori 49 Orlando Journey US (Back Of The Neck) 650 000 kr, Order By Stable; tamma 72 Wonderful Tile (Walner) 600 000 kr, Dragon Trotters BV; ja tamma 185 Believe I Can Fly (Bar Hopping) 550 000 kr, Olof Brodin Catering Ab.Hämmästyttävä ilmiö, joka näkyi jo Derbyhuutokaupassakin, oli erityisesti nuorten ranskalaisorien heikko suosio. Italiano Veron, Ideal du Pommeaun ja Just A Gigolon kuudesta varsasta ei tullut yhtään yli 40 000 kruunun tarjousta. Saman kohtalon kokivat kaksi Brillantissimen ja Django Riffin jälkeläistä.Myös Amerikassa vaikuttavat, ensimmäisillä ikäluokillaan menestyneetkin orit kuten International Moni eivät herättäneet kuin laimeaa ostointoa ruotsalaisissa. Ikävä kyllä on myös todettava, että ulkomaisten myyjien varsoista moni jäi myymättä. Saksalaisen Günter Herzin Lasbek-siittola joutui huutamaan kasvattejaan sisään jopa kahteen kertaan tekniikan reistaillessa.Suomalaisista varsakauppoja tekivät: Veijo Heiskanen, joka huusi 70 000 kruunulla orin 34 Wagner Tile (International Moni); HL-Stable Oy, joka osti 140 000 kruunun tamman 65 Winniethepooh Tile (Father Patrick) ja tamman 76 Kacki (Trixton) 30 000 kruunulla, Martti Simonen hankki tamman 128 Ivys Arwen (Greenshoe) 160 000 kruunulla,Mika Sohlbergin Hagalund Trotters osti siitostamman 79 Marilyn M.Boko (Bold Eagle), joka kantaa Don Fanucci Zetistä. Annamari Sipilä hankki 170 000 kruunun hintaan 3-vuotiaan tamman 190 J.Lo Zet (Hard Livin).Tästä Åby Yearling & Mixed Salen tuloksiin..Åbyssä huutokauppa torstaina ja perjantaina – suomalaiskasvattajien varsoja myös myynnissä