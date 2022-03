Kylmäverikuningas Momarkenin ykkönen – ”Hotellihuone on jo varattu”

Kylmäveristen Östfoldpokalen-kisa oli 75-kierroksen kolmoskohde. Odd Herakles pääsi takamatkan juoksuradalta liukkaasti liikkeelle. Kun Todin painui johtoon, Tom Erik Sohlberg yritti keulaan, mutta Vidar Hop halusi ajaa johtopaikalla. Odd Herakles taivalsi suurimman osan matkaa johtohevosen rinnalla. Se sai otteen loppukaarteessa ja meni varmaan voittoon ajalla 22,5/2160m. Troll Solen nousi kakkoseksi.

Odd Herakles on voittanut Elitkampenin kaksi kertaa. Kasvattaja-omistaja-valmentaja Odd Paulsen mielii jälleen Solvallaan. ”Olen jo varannut hotellihuoneen Tukholmasta”, Paulsen sanoi. Härmässä Odd Herakles on voittanut 2019 ja 2021.

”Odd Herakles oli tosi hyvä. Juoksusta tuli raskas, mutta sen me tiesimme. Odd Herakles tarvitsee vielä pari lähtöä ennen kuin se on todellisessa huippukunnossa. Hevosella on uskomaton asenne kilpailemiseen”, Sohlberg kertoi.

Yhteiskierros alkoi stayerlähdöllä. Iikka Nurmosen Amazing Warrior lähti pisimmältä takamatkalta hyvin liikkeelle ja eteni keulaan 1400 metriä ennen maalia. Amazing Warrior ei ollut oma itsensä ja taipui. Kristian Malminin Oracle Tile paineli keulaan päätöskierrokselle lähdettäessä ja pinkoi ylivoimaisen voittoon ajalla 14,8/3180m. Petri Puron valmentama Maestro Crowe haparoi ja laukkasi alkumatkalla, mutta kiersi sen jälkeen vahvasti kakkoseksi.

”Rata oli pehmeä, ja siihen nähden Maestro Crowe teki tosi hyvän juoksun”, Uhrberg sanoi.

Nurmosen toinen hevonen En Candy Till kilpaili kakkoskohteena ajetussa Klass II:ssa. Nurmonen suunnisti takarivistä kolmanneksi sisäradalle, mutta joutui ottamaan hevostaan kiinni, ja laukka pilasi päivän. Nicklas Kortifsenin ajama Fighter Vang painui puolimatkassa keulaan ja voitti varmasti.

Roni Paldanin Solar Wind kilpaili Diamantstoetissa. Mika Forss ajoi sen johtopaikalle. Ensimmäisen takasuoran alussa tamma laukkasi. Namanga Bo kiirehti takamatkalta keulaan, ja Solar Wind jäi toisen jonon kakkoseksi. Rick Ebbingen valmentama ja Eirik Höitomtin ajama Namanga Bo hallitsi ja voitti helposti. Solar Wind tsemppasi viidenneksi.

Vitoskohteessa saatiin voittaja takarivin uloimmalta lähtöradalta, vaikka matkana oli maili. Suosikki The Baron johti. Thomas Uhrbergin Stenson kiersi rinnalle. Stenson oli selvästi vahvin ja voitti varmasti ajalla 12,9a/1640m. Voittaja on myös Uhrbergin kasvattama ja omistama.

”Aikaisemmin tämä vain katseli tyttöhevosia, kun tultiin radalla, mutta nyt se keskittyy menemään”, Uhrberg sanoi.

Beartime oli kultadivisioonan yllätysvoittaja, lähtö ajettiin kuutoskohteena. Carl Johan Jepsonin ajama Beartime ravasi porukan viimeisenä. Momarkenin loppusuora on pitkä, ja siinä ehtii tapahtua. Helena Edlundin valmentama Beartime lensi maalisuoran ja ehti ykköseksi ajalla 12,4a/1640m. Bill’s Man pinnisti kakkoseksi ohi johtaneen Remarkable Feetin.

Bismarck Comery starttasi päätöskohteessa. Nurmonen yritti keulaan, mutta Bismarck Comery laukkasi ensimmäisessä kaarteessa. Strong Heartbeat piti johtopaikan, se laukkasi loppukaarteessa. Rinnalle ravannut Hulken Sisu meni ykköseksi, mutta oli menettää voiton, kun laukkaava Strong Heartbeat häiritsi sitä loppusuoralla. Frode Hamre sai kuitenkin ajettua Hulken Sisun ykköseksi. Seitsemän oikein tuloksella sai 8747,20 euroa.

75-kohteiden jälkeen ajettiin vielä kylmäveristen ryhmäajo. Heidi Jääskeläisen osaomistama ja hoitama voittokone L.G. Widde painui sisäradalta johtopaikalle. Jörgen Westholmilla oli helppo työ luotsata ruuna ykköseksi.