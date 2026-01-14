Kylmäverikuningas Jan-Olov Perssonin jääkaappien sisältö tuotti ison sakon

Jan-Olov Perssonin, 66, tallille tehtiin yllätystarkastus lokakuussa 2024. Hänelle oli kerrottu, että siihen johti yhteydenotto ST:n “Visselblåssystem”-ilmiantojärjestelmään.Tallitarkastuksen yhteydessä tallin kahdesta jääkaapista löytyi antibioottipulloja, joissa ei ollut merkintöjä, mille hevosille ne oli määrätty. Jääkaapeissa oli myös käytettyjen lääkkeiden pakkauksia, joihin oli jäänyt lääkeaineita. Lisäksi löytyi vanhaa DMSO:ta, joka käyttö on nykyään kielletty ravihevosille.Perssonin molemmista jääkaapeista puuttuivat lukot. Ruotsin sääntöjen mukaan lääkkeitä pitää säilyttää lukollisessa kaapissa. Ei-hevoskohtaiset lääkkeet ovat myös lääkekirjanpidon puute.Perssonin mukaan seuraavan kerran ST otti häneen yhteyttä kesäkuussa 2025, jolloin lueteltiin sääntöjen vastaiset löydöt ja haluttiin Perssonin kommentoivan niitä kuukauden sisällä.Vastuu- ja kurinpitolautakunta STAD pyysi Perssonin suulliseen kuulemiseen 18.joulukuuta 2025 ja antoi sen perusteella tuomionsa tänään. Päätöksessä sanotaan, että ST:n vaatimaa 167 000 kruunun sakkoa lasketaan 150 000 kruunuun. Syynä ei kuitenkaan ollut Perssonin vetoama suuri hevosmäärä (110 valmennettavaa), vaan se, että useasta syystä vaadittuja sakkoja yhdistettiin, jolloin summa pieneni.Persson sanoi Trav365:lle tarvitsevansa aikaa tuomion sulatteluun, mutta ilmoitti, ettei hae siihen muutosta. Hän arvosteli ST:tä heikosta yhteydenpidosta tutkinnan aikana sekä sen pitkästä kestosta. Perssonin mielestä tallitarkastukset ovat tarpeellisia, mutta niiden tehtävänä voisi olla enemmän neuvonta sääntöjen noudattamisen helpottamiseksi.“Olihan tämä huomionosoitus 40 vuotta kestäneelle valmennustyölle. Olen tosiaan toiminut samalla tavalla niin pitkään. Nyt siihen sitten puututtiin. Tuli tästä ajattelemisen aihetta. Taidamme kuitenkin jatkaa kamppailua raviurheilun puolesta vielä jonkin aikaa”, Persson harkitsi.“Olen jo hankkinut uuden lukollisen jääkaapin...”, hän huomautti Travrondenille.ST:n julkaisema juttu