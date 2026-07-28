Öystein Tjomsland norjalainen ravivalmentaja
Öystein Tjomslandilla on kuusi hevosta finaaleissa.Kuva: TR Bild
Ulkomaat

Kylmäveristen Derbykarsinnat ajettiin Östersundissa

Nelivuotiaiden kylmäveristen Tammaderbyn ja Derbyn karsinnat juostiin maanantai-iltana. Öystein Tjomslandin hevoset voittivat kaksi Tammaderbyn karsintaa ja yhden Derbykarsinnan.
Julkaistu
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Öystein Tjomsland
Östersund
Jan-Olov Persson
Derbystoet
Svenskt Kallblodsderby
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