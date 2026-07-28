Kylmäveristen Derbykarsinnat ajettiin Östersundissa

Tammojen Derbystoet-karsintoja ajettiin kolme, neljä parasta jatkoi finaaliin. Öystein Tjomslandin ajama ja valmentama Skeie Ylva (Bork Odin) eteni ensimmäisessä karsinnassa ylivoimaiseen voittoon ajalla 27,2a/2140, voitto oli neljäs peräkkäinen. Johtanut Mjölner Tyra (Ängsborken) oli kakkonen.Sandra Erikssonin Tekla paineli johtopaikalta toisen karsinnan voittoon. Suvi Heikkisen hoitama Tekno Odinin tytär juoksi voittoajan 27,0a/2140."Olemme tähdänneet tähän jo viime vuoden jälkeen. Tekla kohtasi talven ja kevään aikana vanhempia hevosia, kun sopivia muita lähtöjä ei ollut. Tekla on kaunis kuin taulu ja nopea kuin Ferrari", Eriksson sanoi voittajahaastattelussa.Kolmas karsinta meni jälleen Tjomslandin talliin. Tom Erik Solbergin ajama Tangen Merete (Bork Odin) haki seiskaradalta johtopaikan ja paineli ykköseksi ajalla 27,8a/2140. Kajsa Frickin Ängsmolly (Norheim Faksen) otti kakkossijan.Öystein Tjomslandin tallin tahdissa aloitettiin Derbykarsinnat (Uttagning Svenskt Kalblodsderby). Tom Erik Solberg ajoi Tangen Nilsin (Bork Odin) keulaan, ja voitto tuli ajalla 26,4a/2140. Jan-Olov Perssonin valmentama Järvsö Robert (Järvsö Elling) hävisi kaksi kymmenystä. Hallogubben (Grisle Odin G.L.) oli neljäs ja toi Tjomslandille finaalipaikan.Tomas Petterssonin ajama Py Viking kiri toisen Derbykarsinnan voittajaksi ajalla 26,3a/2140, Niclas Torstemo valmentaa. Bato Prinsen (Bork Odin) tarjosi hyvän vastuksen ja oli kakkonen. Ruotsin ja Norjan Kriteriumin viime vuonna voittanut Grude Nils (Grisle Odin G.L.) oli kolmas ja meni finaaliin.Ulf Ohlsson ajoi Ängsraskin kolmannessa ja viimeisessä karsinnassa johtopaikalla, ja juoksu ratkesi siihen. Robert Skoglundin valmentama Bork Odinin poika voitti ajalla 26,2a/2140. Tjomslandin Lannem Pär (Tekno Odin) ja Skete Loke (Grisle Odin G.L.) ottivat seuraavat sijat."Ängsrask on oikein hieno ajettava. Keulassa sain ajaa juuri, kuten halusin, kun pahin uhkaaja oli meidän takanamme. Annoin mennä reippaammin viimeiset 100 metriä, kun edellisestä startista oli vähän aikaa", Ulf Ohlsson sanoi voittajahaastattelussa.Finaalit juostaan Östersundissa lauantaina 8. elokuuta. Ykköspalkinnot ovat 600 000 kruunua. Öystein Tjomslandin tallista on finaaleissa kuusi hevosta, Jan-Olov Perssonilta viisi.DerbystoetFinaalin ratajärjestys1 Mjölner Tyra (Ängsborken) (Jan Roar Mjölneröd)2 Tekla (Tekno Odin) (Sandra Eriksson)3 Tangen Merete (Bork Odin) (Öystein Tjomsland)4 Ängsmolly (Norheim Faksen) (Kajsa Frick)5 Kleppe Nissemor (Norheim Svenn) (Jan Roar Mjölneröd)6 Grevinnan Stöen (Tekno Odin) (Jan-Olov Persson)7 Sjö Lilja (Bork Odin) (Jan Roar Mjölneröd)8 Mamelukk Ö.K. (Grisle Odin G.L.) (Robert Skoglund)9 Skeie Ylva (Bork Odin) (Öystein Tjomsland)10 Jonases Lykka (Tekno Odin) (Wiktor Kylin-Blom)11 Komnes Fina (Tekno Odin) (Jan-Olov Persson)12 Järvsö Josefin (Smedheim Solan) (Jan-Olov Persson)Svenskt KallblodsderbyFinaalin ratajärjestys1 Ängsrask (Bork Odin) (Robert Skoglund)2 Tangen Nils (Bork Odin) (Öystein Tjomsland)3 Py Viking (Pydin) (Niclas Torstemo)4 Bato Prinsen (Bork Odin) (Stefan Edin)5 Lannem Pär (Tekno Odin) (Öystein Tjomsland)6 Skinnes Storm (Bork Odin) (Johan Kringeland Eriksen)7 Grude Nils (Grisle Odin G.L.) (Kjetil Djöseland)8 Guli Kasper (Tekno Odin) (Jan-Olov Persson)9 Järvsö Robert (Järvsö Elling) (Jan-Olov Persson)10 Skeie Loke (Grisle Odin G.L.) (Öystein Tjomsland)11 Hallogubben (Grisle Odin G.L.) (Öystein Tjomsland)12 Oddfax (Odd Herakles) (Oskar Kylin Blom)