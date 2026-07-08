Karlas laukkasi voittotaistosta Solängetissä, Svarte Petter jatkoi voitolla

Nordgubbens Minnen voittaja palkittiin 175 000 kruunulla. Hannu Hietanen otti voltin ykkösradalta helposti johtopaikan, Karlas veti avauskierroksen 26,0-vauhtia. Henrik Svenssonin Svarte Petter lähti kiriin takasuoralla ja eteni Karlaksen rinnalle. Voittotaistelu ratkesi maalisuoralla, kun Karlas harmittavasti laukkasi ja hylättiin. Vauhti oli tosi kovaa, ja siinä meni ainakin kakkossija. Svarte Petter paineli ykköseksi ja vei ison palkinnon ajalla 23,2/2180."Svarte Petter voitti Dannerossa lyhyellä kirillä, tänään se teki pitkän kirin. hevonen tuntui tosi hyvältä, kun käänsin sen takasuoralla etenemään. Tähtäin on edelleen kylmäveristen Ruotsin mestaruudessa", Henrik Svensson sanoi voittajahaastattelussa.Keskiviikon pääkilpailu Silverörnen ajettiin ennen T86-kohteita, voittaja sai 200 000 kruunua. Daniel Wäjerstenin valmentama Zaxton kiirehti keulaan Oskar Florhedin ajamana. Daniel Redénin Bengan tuli Örjan Kihlströmin ajamana rinnalle. Zaxton ja Bengan laukkasivat maalisuoralla. Toisessa ulkona ravannut Redénin tallin Call Me Gleipner kiri Rikard N Skoglundin ajamana voittoon ajalla 12,4a/2140. Wäjerstenin tallin H.C.'s Crazy Horse eteni kakkoseksi. Mellby Jinx pystyi nousemaan takaa viidenneksi."Call Me Gleiper on tosi hieno hevonen. Saimme hyvän juoksun Benganin takana. Voimia oli, kun käänsin kiriin", Skoglund sanoi voittajahaastattelussa."Bengan tuntui tosi hyvältä ja sai otteen Oskarin hevosesta (Zaxton). Hevoseni laukkasi yllättäen heti, kun jäi yksinään", Kihlström selvitti.Tuulilaukka Oy:n kasvattama ja omistama General de Bos jatkoi voittotahdissa Bergsåkerissa tiistaina. Daniel Wäjersten ajoi 3-vuotiaan Readly Expressin ja Sofia's Loven pojan keulasta helposti ykköseksi ajalla 15,3a/2140. Voitto oli toinen peräkkäinen.