Rikard N Skoglund raviohjastaja
Rikard N Skoglund ajoi Call Me Gleipnerin voittoon.Kuva: Anu Leppänen
Ulkomaat

Karlas laukkasi voittotaistosta Solängetissä, Svarte Petter jatkoi voitolla

Solänget järjesti kesäkeskiviikon T86-kierroksen. Kylmäveristen suurkilpailussa voitto meni Svarte Petterille.
Julkaistu
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Solänget
Karlas
Call Me Gleipner
Svarte Petter
General de Bos
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