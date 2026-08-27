Don Fanucci Zet Kymi Grand Prix
Don Fanucci Zet, Kymi Grand Prixin ykkönen.Maisa Hyttinen
Ulkomaat

Kymi Grand Prixin voittaja nousi toiseksi UET Elite Circuitissa, Redénin hevosilla kärkisijat

Kouvolan Kymi Grand Prix oli UET Elite Circuit -sarjan 14. osakilpailu.
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Don Fanucci Zet
UET Elite Circuit
Epic Kronos
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