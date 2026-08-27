Kymi Grand Prixin voittaja nousi toiseksi UET Elite Circuitissa, Redénin hevosilla kärkisijat

Daniel Redénin valmentamat hevoset nousivat kärkisijoille viime viikkojen voittojen siivittäminä. Epic Kronos voitti Åby Stora Prisin elokuun puolivälissä ja nousi Elite Circuitin kärkeen 42 pisteellä. Muscle Hillin poika muistetaan myös Prix d'Amériquen kolmossijasta.Ikinuori, 10-vuotias Don Fanuccci Zet valloitti Kouvolan Kymi Grand Prixin. Pistepussi karttui niin, että Hard Livinin poika on Elite Circuitissa kakkosena 37 pisteellä. Free Time Jepsonilla on myös 37 pistettä.Redénillä on hurja edustus muutenkin sarjan kärkisijoilla. Francesco Zet on neljäntenä, Elitloppet-voittaja Allegiant on viidentenä ja Kentucky River seitsemäntenä. Francesco Zet on loukkaantunut, eikä pysty jatkamaan kautta."Lista näyttää todella hienolta. Don Fanucci Zet ja Kentucky River saattaisivat olla ne hevoset, jotka menevät lentokuljetuksella Torinoon. Don Fanucci oli erinomainen Kymi Grand Prixissä, tuntui, että se hölkkäsi 10,9-tuloksen, korvat kiinni ja ajamatta. Olin kyllä luvannut sille, että se saa mennä lomalle, mutta hevonen on nyt kovassa lyönnissä, niin varmaan otamme lennon Torinoon", Daniel Redén kertoi Zet-poddenissa.UET Elite Circuitin seuraava osakilpailu Campionato Europeo juostaan Italiassa Cesenassa viides syyskuuta. Belgian Monissa ajetaan sarjan viimeinen osakilpailu Grand Prix de Wallonie 19. syyskuuta. Finaali on vuorossa Italian Torinossa 11. lokakuuta. 12 eniten pisteitä kerännyttä pääsee mukaan.UET Elite CircuitPistetilanne Kymi Grand Prixin jälkeen1 EPIC KRONOS/Ruotsi 42 pistettä2 DON FANUCCI ZET/Ruotsi 373 FREE TIME JEPSON/Italia 374 FRANCESCO ZET/Ruotsi 325 ALLEGIANT/USA 316 GO ON BOY/Ranska 307 KENTUCKY RIVER/Ruotsi 298 POWWOW/Norja 249 INMAROSA/Ranska 2410 DAIM BRODDA/Ruotsi 2311 FRANK GIO/Italia 2212 ALWAYS EK/Italia 2113 JABALPUR/Ranska 2114 IGUSKI SAUTONNE/Ranska 2115 HOKKAIDO JIEL/Ranska 1916 IDAO DE TILLARD/Ranska 19UET Elite Circuit, UET