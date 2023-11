"Kari Lähdekorpi on So Far Away Åsin uusi omistaja. Kuva: Anu Leppänen

Ulkomaan ravit Lähdekorpi osti huutokaupan kolmanneksi kalleimman SRF Stable myi kilpahevosia Traveran kautta sunnuntain nettihuutokaupassa. Kari Lähdekorpi osti 5-vuotiaan So Far Away Åsin 250 000 kruunulla.