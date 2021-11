Lähdekorpi osti kalleimman

Global Countessin isä on Broadway Hall ja emä Global Negotiation. Se kilpaili 2-vuotiaana kaksi kertaa ja voitti molemmat lähdöt. Tänä vuonna Global Countess on startannut 13 kertaa totosijoin 0-4-1. Uran suurin palkinto 80 000 kruunua tuli maaliskuussa, kun tamma sijoittui kolmanneksi Margaretas Tidiga Unghästserie -lähdössä. E3 Consolationissa elokuussa Global Countess otti kakkostilan ja juoksi ennätyksensä 12,3a/1640m.

Mattias Djusen valmennuksessa kilpailleen tamman voittosumma on 428 500 kruunua. Global Countess on ilmoitettu starttiin keskiviikoksi Solvallaan.

Eastnordic Trade and Business -yhtiö osti 9-vuotiaan Ready Cash -tamman M.T.Kimono 65 000 kruunulla. Se on kantavana Six Packista. M.T.Kimonon voittosumma on 122 350 kruunua ja ennätys 14,7a.

Minna Koljonen hankki 3-vuotiaan tamman Aperfecthoney (i. Aberfectyankee) 44 000 kruunulla. Sen voittosumma on 37 500 kruunua ja ennätys 16,5.

Kaikkiaan hevosia myytiin 13. Peräti 17 huudettiin takaisin, ja yhdestä ei tehty tarjouksia.

Traveran huutokaupan tuloksiin