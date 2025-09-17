Lähdekorvelle ja Häggmanille voitot Jägersrosta ja Solvallasta

Hanna Lähdekorpi taituroi takarivin lähtöpaikalta Global Flashbackin heti kärkihevosten joukkoon Jägersrossa 86-pelln vitoskohteessa. Kun suosikki Jist On Light Boy laukkasi, Global Flashback jäi vetämään toisen radan jonoa. Kari Lähdekorven KM Hästfarmin omistama SJ’s Caviarin 4-vuotias poika paineli keulaan viimeisellä takasuoralla ja meni varmasti ykköseksi ajalla 14,8a/2640.”Pääsimme hyvin läpi alussa, mutta näin nopeasti, että jäämme johtavan rinnalle. Global Flashback halusi itse pitää reipasta vauhtia. Se oli vahva ja eteni keulaan hyvissä ajoin. Tähtäämme syksyllä varmaan 75-lähtöihin”, Hanna Lähdekorpi sanoi.Häggmanin perheen kasvattama ja omistama J.H.Ellen loisti Solvallan tammalähdössä. Per Linderoth käänsi Winter Harbourin 4-vuotiaan tyttären kolmannesta ulkoa kiriin. Björn Goopin valmentama J.H.Ellen sujahti takasuoralla keulaan ja paineli ylivoimaisen voittoon kovalla ajalla 10,8a/1640.”J.H.Ellen tuntui tänään tosi hyvältä. Se ei vielä ollut suorittanut, kuten olimme toivoneet, mutta tänään kaikki oli toisin. Vaihdoimme kotona sen toiseen karsinaan ja treenausta on myös vähän muutettu. Ne ehkä auttoivat kanssa. Se meni kovaa takasuoran ja vastasi muille helposti. Korvat jäivät kiinni”, kertoi Per Linderoth, joka täytti keskiviikkona 45 vuotta, tuplajuhlat hänellä.Coolman Evon kiri kantoi kuudenneksi 86-pelin päätöskohteessa. Claes Sjöströmin ajama Cashman J.R. paineli keulasta ykköseksi.Solvallan ilta alkoi 2-vuotislähdöllä ja Timo Nurmoksen One Expressin näytöksellä. Jorma Kontio ajoi Calgary Gamesin pojan johtopaikalta ylivoimaiseen voittoon ajalla 13,8a/1640. One Express on kilpaillut kolme kertaa, se on voittanut kaksi viimeisintä starttia.”One Express on parantanut joka starttiin. Se on nopea, ja oli selkeää ajaa keulaan heti alkumatkalla. Se voitti tänään helposti ja voimia jäi paljon. Varman jatketaan vielä joissakin 2-vuotislähdöissä”, Kontio totesi.Jouni Hillbomin Grove’s Maple Poof (Brad de Veluwe) juoksi 3-vuotiaiden tammojen lähdössä. Se eteni Jorma Kontion ajamana neljännestä sisältä seitsemänneksi ennätystä sivuavalla tuloksella 15,4/2140. Björn Goopin ajama ja Daniel Redénin valmentama Jiovanha Falkone (Don Fanuci Zet) kiri johtavan takaa voittoon. Tallikaveri Global Gold Rush (SJ’s Caviar) kiri kakkoseksi. Melkko&Sorosen My Creation (Hohneck) laukkasi.