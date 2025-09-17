Ravit Ruotsi
Hanna Lähdekorpi ajoi Global Flashbackin voittoon.Kuva: Jägersro
Ulkomaat

Lähdekorvelle ja Häggmanille voitot Jägersrosta ja Solvallasta

Jägersro ja Solvalla olivat keskiviikon kilparadat. Kari Lähdekorven Global Flashback voitti Jägersrossa ja Häggmanin perheen J.H.Ellen Solvallassa.
