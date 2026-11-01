Lähtöradat Breeders' Crown -finaaleihin on valittu

Breeders' Crown -finaalit juostaan lauantaina 14. marraskuuta Eskilstunassa. Ykköspalkinnot ovat vähintään 800 000 kruunua. Jos hevonen on premiechansen-järjestelmässä, palkinto nousee 50 prosentilla.Breeders' Crown – 3-vuotiaat tammatLähtörata-hevonen (isä) (valmentaja) valintajärjestys1 Thai Medina (Face Time Bourbon) – (Björn Goop) – 52 I See Tail Lights (Maharajah) – (Markus B Svedberg) – 23 Zeebreeze (Gimpanzee) – (Daniel Wäjersten) – 14 Grace In Heaven (Chapter Seven) – (Daniel Wäjersten) – 35 Mellby Orikde (Calgary Games) – (Daniel Redén) – 46 Wendy (Readly Express) – (Holger Ehlert) – 67 Hawthorne Effect (Face Time Bourbon) – (Alessandro Gocciadoro) – 98 Arizona Trot (Power) – (Åke Lindblom) – 129 Miss Brighton (Calgary Games) – (Daniel Redén) – 710 Cruiser (Calgary Games) – (Johan Untersteiner) – 811 Giulia Barosso (Bar Hopping) – (Johan Untersteiner) – 1012 Global Halo (Ready Cash) – (Joakim Lövgren) – 11Breeders' Crown – 4-vuotiaat tammat1 Jiovanha Falkone (Don Fanucci Zet) – (Daniel Redén) – 42 Milady Josselyn (Ready Cash) – (Lutfi Kolgjini) – 23 Love To The Limit (Bold Eagle) – (Björn Goop) – 34 Chamberi (Readly Express) – (Timo Nurmos) – 15 Time To Run (Who’s Who) – (Claes Sjöström) – 56 Jacqueline Zet (Googoo Gaagaa) – (Daniel Redén) – 67 Nyharajah (Maharajah) – (Henrik Nyberg) – 88 Preposterous (Don Fanucci Zet) – (Johan Untersteiner) – 129 Timotejs Online (Face Time Bourbon) – (Björn Goop) – 710 Drag Racing (Amaru Boko) – (Jan Hellstedt) – 911 Global Got It All (Walner) – (Fredrik Wallin) – 1012 Olympia Sting (Maharajah) – (Claes Sjöström) – 11Breeders' Crown – 3-vuotiaat orit/ruunat1 Com Best (Tactical Landing) – (Mattias Djuse) – 22 No Hitter (Gimpanzee) – (Sabine Kagebrant) – 13 Kodiak Zet (Father Patrick) – (Daniel Redén) – 34 Steady Spender (Readly Express) – (Eric Martinsson) – 45 City Slicker (King City) – (Joakim Elfving) – 56 Nanda Devi Cut (Maharajah) – (Mattias Djuse) – 67 Vancouver Tile (Walner) – (Björn Goop) – 108 Neutron Star (Gimpanzee) – (Claes Sjöström) – 129 In The Wind Gar (Captain Corey) – (Paul Hagoort) – 710 Intro (Readly Express) – (Björn Röcklinger) – 811 Mister Nabab (Mister J.P.) – (Daniel Wäjersten) – 912 In Fine Fettle (From Above) – (Daniel Wäjersten) – 11Breeders' Crown – 4-vuotiaat orit/ruunat1 Cold Blaze (Sebastian K.) – Mattias Djuse – 12 Recycle Cash (Ready Cash) – Mattias Djuse – 33 Ejnar Face (Mosaique Face) – Adrian Kolgjini – 44 Zarex (Readly Express) – Daniel Wäjersten – 25 Gap Kronos (Face Time Bourbon) – Daniel Wäjersten – 56 Gumshoe Sox (Gu d’Heripre) – Daniel Wäjersten – 67 Don Gaagaa (Googoo Gaagaa) – Ulf Stenströmer – 108 Jontte Godiva (Who’s Who) – Markus Pihlström – 129 Raphael (Mosaique Face) – Fredrik Wallin – 710Joker Ima (Bold Eagle) – Peter G Norman – 811 Sven Kuce (Readly Express) – Thomas Madsen – 912 Lugano Cortina (Green Manalishi) – Björn Goop – 11