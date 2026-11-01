Daniel Wäjersten ravivalmentaja
Daniel Wäjerstenin valmennettavia on finaaleissa seitsemän.Kuva: Bruno Vandevelde/Le Trot
Ulkomaat

Lähtöradat Breeders' Crown -finaaleihin on valittu

Lähtöratojen valintatilaisuus oli ohjelmassa vielä Breeders' Crownin välierien jälkeen Solvallassa.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Solvalla
Eskilstuna
Breeders' Crown