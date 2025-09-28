Lähtöradat valittiin Ruotsin Tammakriteriumiin ja Kriteriumiin – Wäjerstenille ykkösradat finaaleihin

Daniel Wäjersten oli onnekkain, kun valintavuoroja arvottiin. Hän sai kumpaankin finaaliin ensimmäisen valintavuoron. Hän otti Trav-Oaksiin Gifted Kronokselle ykkösen ja Kriteriumiin Omega Riverille sisäradan.Katja Melkon valmentamalle Pure Stellalle valiittiin toisena lähtörata Tammakriteriumiin, Jorma Kontio laittoi nimikyltin kakkospaikalle. Bonsse Garden vuoro tuli kolmantena, sille valittiin kolmosrata. Magnus A Djuse sai valta Timo Nurmojksen Knoxvillelle radan kolmantena Kriteriumiin. Hän ei ottanut vapaana olutta kolmosrataa, vaan nelosen. ”Nelospaikka on parempi rata lähteä”, Djuse selvitti päätöstä.Finaalit juostaan lauantaina 11. lokakuuta.Svenskt Trav-Oaks2140m – 1. palk. 1,5 miljoonaa kruunua1 Gifted Kronos (Bold Eagle) (Daniel Wäjersten)2 Pure Stella (Readly Express) (Katja Melkko)3 Bonsse Garde (Makethemark) (Fredrik Walllin)4 Timotejs Online (Face Time Bourbon) (Björn Goop)5 Ursula (Mosaique Face) (Adrian Kolgjini)6 Millenium U.M. (Don Fanucci Zet) (Sören Lennartsson)7 Mimosa To Martini (Gimpanzee) (Marcus Schön)8 Moder Teresa Sisu (Walner) (Timo Nurmos)9 Slipstream Zon (Googoo Gaagaa) (Maria Törnqvist)10 Mamma Mia Sisu (Walner) (Paul Hagoort)11 Kobra Brick (Readly Express) (Petri Salmela)12 Xanthis Kylie (Tactical Landing) (Fredrik Wallin)Svenskt Trav-Kriterium2640m – 1. palk. 2 miljoonaa kruunua1 Omega River (Tactical Landing) Daniel Wäjersten)2 Perfect Chest (Perfect Spirit) Daniel Redén)3 Wise Guy (Face Time Bourbon) (Per Nordström)4 Knoxville (Nuncio) (Timo Nurmos)5 Nightlife In (Day Or Night In) (David Persson)6 Zarex (Readly Express) (Daniel Wäjersten)7 Ghirardelli (Googoo Gaagaa) (Per Nordström)8 Javier Zet (Don Fanucci Zet) (Daniel Redén)9 Eol (Walner) (Erwin Bot)10 Pure Count (Googoo Gaagaa) Fredrik Wallin)11 Moonshot (Chapter Seven) (Marcus Schön)12 Ruffel (Power) (Hans R Strömberg).Bonsse Garde ja Pure Stella voittivat Tammakriteriumin karsinnat