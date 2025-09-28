Ravit Ruotsissa
Carl Johan Jepson ajoi Bonsse Garden voittoon.Kuva: Roosa Lindholm
Ulkomaat

Lähtöradat valittiin Ruotsin Tammakriteriumiin ja Kriteriumiin – Wäjerstenille ykkösradat finaaleihin

Karsintojen jälkeen valittiin Svenskt Trav-Oaksin ja Svenskt Trav-Kriteriumin lähtöradat.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Svenskt Trav-Oaks
Svenskt Trav-Kriterium

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi