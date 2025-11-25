Lapp Love, 206. startti, voittotili jäi vielä avaamatta – "Se on minun kaverini"

Bergsåkerissa ajettiin tiistain T64-ravit. Illan päätöslähtö oli kylmäverisille, jotka eivät olleet urallaan voittaneet. 15-vuotias Lapp Love oli porukan kokenein, sillä oli 205 kilpailua ilman voittoa.

Ulf Ohlsson ajoi 6-vuotiaan Sundbo Koronan avauskierroksen täyttyessä keulaan. Se paineli uransa avausvoittoon 26. startissa ajalla 32,5/2160. Mats E Djusen ajama ja Clas-Göran Stridin valmentama Lapp Love lähti 40 metrin takamatkalta. Se aloitti kiriin kolmannella puolikkaalla ja eteni johtohevosen tuntumaan. Ohi ei ollut asiaa, ja Lapp Love otti 14. kakkossijansa. Ykkössija jäi edelleen haaveeksi, hevosen kilpailuoikeus päättyy tämän vuoden lopussa. Lapp Loven statistiikka näyttää seuraavalta: 206 starttia (0-13-27), voittosumma 664 450 kruunua ja ennätys 25,0.

"Lapp Love tuli meille 1-vuotiaana varsana. Se on minun kaverini, ja minulle se on voittaja, vaikkei ykkösiä ole tullut. Se on tosi hieno hevonen, sen kanssa ei ole koskaan mitään huolia. Ajamme vielä kaksi starttia, toinen niistä on sellainen, johon pääsee vain Bergsåkerin alueen valmentajien hevoset", Clas-Göran Strid kertoi ATG Liven haastattelussa.

Antti Peltolan kasvattama ja Jonna Irrin valmentama ja kimpan omistama This Love aloitti Bergsåkerin ravi-illan voitolla. Ulf Ohlsson ajoi Father Patrickin 3-vuotiaan tyttären keulaan. This Love oli vakuuttava ja paineli helposti uran toiseen voittoon ajalla 16,4a/2140.

"This Love on kaikin puolin hieno hevonen. Se teki myös tänään oikein hyvän päivätyön", Ohlsson kiitteli.

Kaksivuotislähdön voittaja Mister Nabab (Mister J.P.) laukkasi kolme kertaa. Ensimmäinen hyppy tuli lähtöauton takana, mutta hevonen selvitti raville, kun oltiin lähtölinjalla. Toinen laukka tuli alkumatkalla ja kolmas loppusuoran alkupuolella.

Daniel Wäjersten valmentama ja Mats E Djusen Mister Nabab näytti jo häviävän, mutta se tuli kovaa raville selvittyään viimeiset kymmenet metrit ja ehti 150 000 kruunun voittoon ajalla 15,9a/2140. Ykkönen oli kolmas peräkkäinen Jean-Pierre Barjonin omistamalle orille. Jonna Irrin valmentama Amazing Secret (Friendly Bourbon) laukkasi loppusuoralla ja hylättiin.

Einari Vidgren Oy:n omistama Sir Heartbreaker lähti Eskilstunan maanantain lounasraveissa voittojahtiin Gävlessä ravattujen kakkos- ja kolmossijojen jälkeen. Magnus A Djuse ajoi Hard Livinin 4-vuotiaan pojan ensin johtavan rinnalle ja keulaan 900 metriä ennen maalia. Matti Nisosen valmentama ja Annica Redefalkin hoitama Sir Heartbreaker paineli ykköseksi ajalla 14,0a/2140. Jorma Kontion ajama Oregon Boko eteni lopussa hyvin, mutta hävisi kymmenyksen.

"Sir Heartbreaker on oikein juoksijahevonen. Se osoitti hyvää taistelutahtoa, kun Jorman hevonen lähestyi", Magnus A Djuse sanoi.

Matti Nisosen ST:n valmennuslistoilla on 11 hevosta, josta 2-vuotiata on kolme ja yksi 1-vuotias.