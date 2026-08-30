Lazy Dust ja Johan Untersteiner sankarit, Tanskan Derby ruotsalaisvalmentajalle

Lazy Dust (Brillantissime) voitti karsinnan ja lähti suosikkina matkaan. Johan Untersteiner ajoi johtopaikalle, avauspuolikas oli 14,6-vauhtinen, ja kierros kuraisissa olosuhteissa mentiin 18,5. Lazy Dust hallitsi, ja Johan Untersteiner sai tuulettaa maalissa. Voittotulos oli 16,4a/3000 ja ykköspalkinto premiechancenin myötä 873 000 kruunua (115 000 euroa). Jan Friisin valmentama Lee Marvin (Nuncio) seurasi johtavan takaa kakkoseksi. Birger Jörgensen ei vetänyt apukeinoja, ja voimia jäi. Rene Kjärin ohjastama Ludvig Cash (Power) kiersi loppumatkalla toisen jonon vetäjäksi ja oli kolmas maalissa.Thomas Lind-Holm on Derby-sankarin kasvattaja. Tumble Dust toi hänelle Derby-voiton 2014."Derbytapahtuma on iso asia kaikissa ravimaissa, on se sitten pieni tai iso maa, sitä se on myös Tanskassa. On aina iloinen asia voittaa Derby. Yritin ajaa rauhallista vauhtia, kun en ihan varmasti tiennyt, kuinka raskas rata on. Loppusuoralla tuli hieno fiilis, kun etenimme voittoon. Lazy Dust on fantastinen hevonen. Meillä on ollut kaksi isoa tähtäintä, Kriterium viime vuonna, siinä sijoitumme kakkosiksi, ja Derby oli se toinen iso maali. Voitti tuli helposti, korvahuppuja ei tarvinnut vetää", Johan Untersteiner sanoi ATG:n haastattelussa.13 starttia, 13 voittoa, sillä statistiikalla Gordon Dahlin valmentama Menza (Readly Express) lähti tavoittelemaan 3-vuotislähdön voittoa. Menza valui sisäradan lähtöpaikalta viimeiseksi. Birger Jörgensen yritti kääntää sen kiriin vajaan kierroksen juoksun jälkeen, mutta meno ei maittanut. Uusi yritys viimeisellä takasuoralla oli parempi. Menza kiri lopulta kakkoseksi. Malthe S H (Calgary Games) paineli johtopaikalta Casper M Nielsenin ajamana helposti ykköseksi ajalla 14,2a/2000, Henrik Lönborg valmentaa. Ykköspalkinto oli 117 000 kruunua (14 700 euroa)."Tänään ei mikään sujunut hyvin. Putosimme heti alkumatkalla viimeksi, ja juoksusta tuli liian raskas. Ravikaan ei ihan sujunut kuraisella radalla, mutta Menza tuli hyvin loppuun saakka. Mutta juoksu meni vain liian vaikeaksi", Jörgensen sanoi ATG:n haastattelussa.Elisabeth Almhedenin A Fair Day kilpaili ensimmäisen kerran Ruotsin ulkopuolella. Oscar Ginman ajoi Maharajahin 7-vuotiaan pojan avoimessa ryhmässä johtopaikalle, avauskierros oli 12,0-vauhtinen. Maalisuoralla A Fair Day jätti muut ja tykitti voittoon ajalla 11,4a/1500, ykköspalkinto oli 100 000 kruunua. Joakim Lövgrenin valmentama Natorp Bo kiri kakkoseksi Tyler Mifsudin ajamana."Aivan mahtavaa, ensimmäinen kerta ulkomailla ja heti voitimme. Affe oli jälleen tosi hieno. Tämän jälkeen se saa hierontaa ja hoitoa monta tuntia", Almheden iloitsi ATG:llä.Sunnuntai-iltapäivä alkoi 2-vuotislähdöllä. Robin Bakker ajoi suursuosikki Nassir Dustin (Greenshoe) johtopaikalle. Paul Hagoortin valmennettava porskutti ylivoimaiseen voittoon ajalla 14,8a/2000, ykköspalkinto oli 50 000 kruunua (6283 euroa). Flemming Jensenin Ninjago (Maharajah) nousi toiseksi."Nassir Dust on oikein hieno aloittelija. Se oli hyvä jo kokeessa ja myös ensimmäisessä startissa. Meillä oli tänään hyvä lähtöpaikka, ja siitä oli helppo ajaa keulaan", Robin Bakker sanoi voittajahaastattelussa.Tammaderby ajettiin lauantaina. Lady Zola (Zola Boko) painui keulaan, kun suosikki Lipa Wee (Tactical Landing) laukkasi ensimmäisessä kaarteessa. Leonora (Ens Snapshot) eteni rinnalle. Kärkipari kävi kovan taistelun voitosta. Birger Jörgensenin ajama Leonoro pinnisti ykköseksi ajalla 12,7a/2000. Christian Clausenin valmentama voittaja sai korotetun 513 000 kruunun ykkösen, kun se on mukana premiechancen-järjestelmässä."Uskoin, että lähtö oli hallussamme jo loppukaarteessa, mutta Lady Zolo taisteli keulasta tosi tiukasti vastaan", Jörgensen sanoi.