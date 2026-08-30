Raviivalmentaja Johan Untersteiner
Johan Untersteiner on Lazy Dustin valmentaja.Kuva: Anu Leppänen
Ulkomaat

Lazy Dust ja Johan Untersteiner sankarit, Tanskan Derby ruotsalaisvalmentajalle

Johan Untersteinerin valmentama ja ajama Lazy Dust voitti Tanskan Derbyn sunnuntaina Charlottenlundissa.
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Johan Untersteiner
Charlottenlund
Tanskan Derby
A Fair Day
Lazy Dust
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