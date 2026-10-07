Lexington huutokauppa
All Laid Out Stablen kasvattama Action Force myytiin 150 000 dollarilla.Kuva: Lexington huutokaupat
Ulkomaat

Lexingtonissa hymyilivät myyjät ja ostajat, 825 000 dollarin Kountry Prince oli maanantain kallein varsa

All Laid Out Stablen kasvatin ori Action Forcen osti 150 000 dollarilla Courant Inc.
Julkaistu
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Lexington Selected Yearling Sale 2026
Action Force
Kountry Prince
Bottoms Up Kemp
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