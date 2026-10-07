Lexingtonissa hymyilivät myyjät ja ostajat, 825 000 dollarin Kountry Prince oli maanantain kallein varsa

Lexingtonin huutokaupan avajaisiltana varsojen hintakehitys oli nopeaa. Huudot etenivät 20 000 dollarista 200 000 dollariin alle minuutissa, kun orivarsa 2 The Kansas Kometin (Walner) hinnaksi tuli 300 000 USD. Ostaja oli suurhevosenomistaja Al Libfield Kanadasta.Kalleimman varsan huusi valmentaja Åke Svanstedt. Se oli ori 79 Kountry Prince (Walner). Sarah Svanstedt kertoi Harness Racing Updatelle, että varsan emä Plunge Blue Chip perusteli hinnan heille. Lisäksi sen 2-vuotias sisko Kountry Plunge on voittanut Svanstedtilla kaikki 6 kilpailuaan.Alunge Blue Chip (Muscle Mass) ansaitsi yli 1,5 miljoonaa Svanstedtin valmennuksessa, ja sillä oli suuri merkitys juuri Ruotsista muuttaneen valmentajansa pääsylle sisään Amerikan kärryurheiluun.Svanstedt käytti ostajista eniten dollareita, hän hankki 7 varsaa yhteensä 2,14 miljoonalla dollarilla. Marcus Melander tuli hyvänä kakkosena 1,7 miljoonalla dollarilla.Lähes yhtä korkeaksi kohosi orin 71 Maestro Volo (Chapter Seven) hinta, agentti Peter Cimino kuittasi sen 800 000 dollarilla. Norjalaisten Jörgen ja Anders Jahren kasvatin hankki norjalaislähtöinen, Ruotsissa operoiva, mutta Sveitsissä asuva Kjell Magne Andersen, jolla oli Lucas Wallinilla vuoden 2022 Hambo-suosikkeihin kuulunut Rebuff (Muscle Hill). Hänen omistamansa ja kasvattamansa tamma Cruiser (Calgary Games) voitti Ruotsissa 2-vuotiaiden Breeders Coursen.Reijo Liljendahlin maanantain ostos oli 250 000 dollarin ori 34 Mandrake Bi (Walner).Lexingtonin avausillan myyntiluvut ilahduttivat järjestäjiä. Varsoja myytiin yhteensä lähes 22,2 miljoonalla dollarilla, mikä jäi vain 2,2% ennätysvuoden 2023 tuloksesta, jolloin varsoja oli 6 enemmän.Ravuriorivarsat olivat kaikkien aikojen kalleimpia, niitä myytiin 38 yhteensä 8,87 miljoonalla, josta keskihinnaksi tuli 233 526 USD. Nousua viime vuodesta oli melkein 100 000 USD. Ravitammoja oli 32. Ne maksoivat 7,29 miljoonaa eli keskimäärin 227 969 USD. Ravivarsojen hintamediaani oli historian toiseksi paras 180 000 USD.Isäoreista korkeimpaan 317 471 dollarin keskihintaan 17 varsalla ylsi Chapter Seven. Kakkosena seurasi 237 567 dollarilla sen poika Walner, josta myytiin 30 varsaa. Tactical Landingin 11 varsaa maksoivat keskimäärin 193 182 dollaria. Muscle Hillin 3 varsaa menivät 146 667 dollarin keskihintaan ja Captain Coreyn 6 jälkeläistä 116 667 taalalla."Tunnelma oli upea. Ihmiset tulivat tänne ostamaan hevosia. Kaikki hyvät ja hyvännäköiset varsat myytiin isolla rahalla", Kentuckiana Farmsin Bob Brady kuvaili HRU:lle.Ruotsalaiset ostivat tiistaina 37 varsaaTiistaina myyntijuhlat jatkuivat koko päivän. Kallein ravuri oli 450 000 dollarin ori 228 Trotabilitarmitage (Chapter Seven), jonka uusi omistaja on voimakkaasti satsaava Kenneth Jacobs New Yorkista.Päivän kokonaismyynti oli 7% viimevuotista parempi. Ravitammat olivat kalleimpia 101 177 dollarin keskihinnalla, orit myytiin keskimäärin 81 691 dollarilla.Ruotsalaiset ostajat keräsivät ostoskoreihinsa huimat 37 hevosta lähes 4,2 miljoonalla dollarilla. Ahkerin oli Marcus Melander, jolle jäi 9 varsaa agenttina ja itselleen. Reijo Liljendahl teki 3 kauppaa yhteensä 180 000 dollarilla. Lisäksi Courant Inc hankki 3 ravuria.Suomalaisten kasvateista kalleimmalla myytiin orivarsa 281 Action Force (Gimpanzee - Ma Was Right, Muscle Hill). Toimitusjohtaja Sabine Kagebrant huusi sen 150 000 dollarilla Courant Inc:ille.Ori 173 Bottoms Up Kemp (Muscle Hill – Boom Chicka Boom, Greenshoe) siirtyi Knutsson Trottingille 50 000 dollarin hinnalla. Kemppi Stables osti Knutssonin kanssa yhdessä tamman 266 Lindys Brave Maid (Walner) hintaan 150 000 USD.Lexington Selected Yearling Sale jatkuu tiistaina paikallista aikaa klo 11 (klo 18 Suomessa). Torstaina on päätöspäivän iltahuutokauppa klo 19 lähtien (to klo 02 Suomessa).Tuloksiin tästä linkistä, jossa ovat myyntipäivien hevoset hintajärjestyksessä.