Lexus Kody on USA:n vuoden 2025 ravuri, 2-vuotias peitsari Beau Jangles Vuoden Hevonen

USA:n kärryurheilun parhaita juhlittiin Floridan Orlandossa pidetyssä Dan Patch Awards –banketissa sunnuntai-iltana. Amerikan hevosurheilujournalistien yhdistyksen USHWA:n järjestämässä tilaisuudessa palkittiin viime vuoden menestyshevosia 12 kategoriassa, ja niiden joukosta valittiin vuoden ravuri, peitsari ja Vuoden Hevonen.Vuoden valmentajan Ron Burken tallin 7-vuotias kanadalaisruuna Lexus Kody (Archangel) voitti miljoonan dollarin Yonkers Internationalin, jota myös amerikkalaiset kutsuvat ravurien maailman mestaruuslähdöksi. Lexus Kody kilpaili 21 kertaa, joista 11 tuotti voiton. Voittosumma karttui 1 317 651 dollarilla, jolla se oli vuoden eniten ansainnut ravuri. Sen hieno syksy huipentui 7 voittoon 8 viimeisimmässä kisasssa.Lexus Kody sai toimittajilta 57 äänen kannatuksen vuoden ravuriksi. Hienosti mennyt 3-vuotias tamma Yo Tillie (Tactical Landing) sai 49 ääntä ja 3-vuotias ori Super Chapter 13.Vahvimmat ehdokkaat Vuoden Hevonen –tittelin saajaksi olivat peitsareita. Toimittajien valinta oli 2-vuotias tappioton kanadalainen ori Beau Jangles (Cattlewash) 59 äänellä. 3-vuotias ori Louprint (Sweet Lou) oli 30 äänellä kakkonen ja tamma Miki And Minnie (Always B Miki) sai 21. Lexus Kodyn kannattajia 133 toimittajan joukosta löytyi 9.Reijo Liljendahlin suojatti, vuoden 2-vuotias tamma Setyoursightshigh (In Range) sai yhden äänen kannatuksen myös Vuoden Hevonen -valinnassa. Omistaja Esa Pehkonen oli paikanpäällä Floridassa.Beau Jangles on ensimmäinen 2-vuotias, joka on valittu Vuoden Hevoseksi (Horse Of The Year) yhtaikaa Kanadassa ja USA:ssa. Kanadalaisen valmentajan Dr. Ian Mooren, 72, huippuori ei itseasiassa startannut kertaakaan USA:n puolella ja oli ensimmäinen HOY myös siinä suhteessa.Kanadassa säännöt ovat erilaiset. Siellä vaaditaan 3 kilpailua kanadalaisilla radoilla, jotta hevonen pääsee mukaan vuoden hevosen valintaan. Säännössä on myös mielenkiintoinen lisäpykälä, eli Breeders Crown -lähtöjä ei lasketa kanadalaisiksi, kun ne järjestää amerikkalainen Hambletonian Society.Lexus Kody voitti elokuussa Woodbine Mohawk Parkissa Maple Leaf Trotin karsinnan ja finaalin. Lokakuun lopulla se oli Breeders Crownin karsintavoittaja ja finaalin kolmonen. Kanadalaisen laskutavan mukaan startteja oli liian vähän.Hevosihmisiä palkittiin 17 kategoriassa. Vuoden valmentaja oli Ron Burke ja hänen kimppatallinsa oli vuoden omistaja, Lexus Kodyn hoitaja Joseph Tosies vuoden hevosenhoitaja, ohjastaja Jason Bartlett, nouseva tähti Braxten Boyd, elämäntyöstä palkittiin Bill O’Donnell ja hyvänä urheilijana Wally Hennessey..Setyoursightshigh äänestettiin USA:n parhaaksi 2-vuotiaaksi tammaksi