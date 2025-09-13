Lexus Kody piti eurooppalaiset takanaan Yonkers International Trotissa - Suomalaispeitsari voitti 200 000 taalan kutsukilpailun

Yannick Gingras sai Lexus Kodyn hyvin liikkeelle ykkösradalta, eikä keulaan yrittänyt Daniel Wäjerstenin Gio Cash päässyt ohi. Wäjersten meni johtohevosen taakse. Lexus Kody veti ensimmäiset 400m 10,1-vauhtia. Double Deceiver jäi kiertämään kolmatta rataa, ja Örjan Kihlström ajoi sen johtohevosen rinnalle.Ron Burken valmentama Lexus Kody piti paikkansa maaliin saakka ja vei 500 000 dollarin ykkösen ajalla 12,0/2011. Alessandro Gocciadoron Diva Ek kiri viidennestä ulkoa vahvasti ja toi Italian värit toisena maaliin. Anu Niskanen hoitaa. Norjan Powwow matkasi neljäntenä sisäradan jonossa. Björn Goop löysi kiritilaa, ja valjakko nousi kolmanneksi. Saksaa edustanut Gio Cash ei saanut kiritilaa ja oli neljäs maalissa. Double Deceiver oli raskaan juoksun jälkeen viides maalissa.Lexus Kody antoi kovan näytön kunnostaan jo ennen Yonkers International Trotia, kun se voitti Maple Leaf Trotin ajalla 07,9.”Tähtäsin johtopaikalle, kun näin, miten Gio Cash avasi. Kun saimme pidettyä keulapaikan, Lexus Kody voitti varmasti. Toivon, että pääsemme ensi vuonna Elitloppetiin”, Gingras sanoi.” En uskonut, että Yannickin hevonen lähtisi niin kovaa ykkösradalta, ohi emme päässet. Johtavan rinnalla en halunnut ajaa. Istuimme pussissa, tuuria ei tänään ollut. Gio Cash tuntui oikein hyvältä. Tämä oli varmaan kauden viimeinen startti”, Wäjersten sanoi.Suomalaispeitsari voitti 200 000 taalan kutsukilpailun Noel Daleyn valmentama 4-vuotias ori Captain Albano (Captaintreacherous) otti puolimatkassa komennon Yonkersin avoimessa peitsarilähdössä, joka ajettiin myös 2011 metrin matkalla.. Keulaan päästyään suosikiksi pelattu “kapteeni” piti reilun hevosenmitan eroa muihin. Loppukirissä Per Engblomin kolmossuosikki Coaches Corner (Always A Virgin) kiri puolen mitan päähän, mutta ei uhannut Todd Mc Carthyn ajaman Captain Albanon voittoa. Aria Invitational Pacen ykköspalkinto oli 100 000 dollaria. Yonkersin startti oli vuoden yhdeksäs, voittoja on 4 ja kakkosia 2. Vuoden ansiot kohosivat reiluun 357 000 dollariin. Matts Sjöblomin Sjoblom Racing omistaa merkittävän osuuden Captain Albanosta, joka on ennenkin osoittanut olevansa lyhyiden ratojen mestari. Se voitti viime vuonna peitsareiden “Hambon”, Little Brown Jugin. Siinä juostaan samana päivänä kaksi lähtöä puolen mailin radalla Delaware County Fair -messualueella.