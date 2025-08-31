Lexus Kody voitti Maple Leaf Trotin ja teki maailman kärkiajan

Woodbine Mohawk Park isännöi lauantaina vanhempien ravureiden Maple Leaf Trotia 630 000 Kanadan dollarin palkintopotilla ja kahta yli 150 000 dollarin Simcoe-lähtöä 3-vuotiaille.Yannick Gingras lasketteli Burken tallin 7-vuotiaalla Lexus Kodylla (Archangel) vuoden kärkituloksen 07,9 ja Louis Roy 3-vuotiaalla Emoticon Legacyllä (Walner) kilpailuennätyksen 08,7. Sen Kanadan ennätys on 08,6.Orien ja ruunien Simcoessa mentiin koko matka Emoticon Legacyn tahtiin. Roy kannusti suosikin heti alussa johtoon, ja loppusuoralla ero muihin venyi reiluun 7 mittaan.Dexter Dunn lähti tuttuun tapaan rauhallisesti Marylandilla (Chapter Seven) ja ilmestyi johtohevosen rinnalle loppukaarteeseen mentäessä. Kaarteessa Roy antoi menomerkin Emoticon Legacylle, ja Maryland ehti juuri ottaa sen selän, kun ponkaisi laukalle.“Ei tietenkään ole järkevää hurjastella ilman tarvetta, mutta tällä kertaa olen hiukan pahoillani, ettemme tehneet 1:49-aikaa (alle 08,4). Tunsin, että se olisi tänä iltana tullut helposti. Ja siitosorille sellainen on aivan toista kuin 1:50-ennätys. Mutta tulee meille vielä tilaisuuksia. Ori on nyt niin valtavan hyvä, että tämä oli sille pelkkä treenimaili”, Roy ihasteli voittoseremonioissa.Hän korosti, kuinka Emoticon Legacy on tasaantunut 3-vuotiskaudella. Viime vuonna se saattoi riehaantua ilman näkyvää syytä. Voittajaesittelyssä seisominen ei sitä kuitenkaan miellyttänyt, ja Blaisin puoliso Liisa Vatanen hyppäsi kärryille kävelyttämään sitä.Tammojen Simcoen voitto meni suosikki R Dutchessille (Father Patrick). Tim Tetrick ajoi sen takasuoran lopussa johtaneen Louis Royn Lasting Dreamin (Cantab Hall) rinnalle, ja R Dutchess saapui maaliin 2 mittaa muiden edellä. Voittoaika oli 10,1 ja kakkosen Lasting Dreamin 10,4. Se on Luc Blaisin valmennettava ja Determination tallin kasvatti, jonka emä Dream Together (Muscle Hill) on Propulsionin täyssisko.R Dutchess maksoi 1-vuotiaana Lexingtonissa 300 000 dollaria. Sen emä The Ice Dutchess (Muscle Hill) oli Takterin tallin huipputamma. R Dutchess on siirtynyt Kanadan vierailunsa ajaksi John Butenschoenilta Susanne Kerwoodin valmennukseen ja tähtää seuraavaksi Elegantimage-kisaan.Isorahainen Maple Leaf Trot oli vauhti-iloittelua alusta loppuun. Yannick Gingras kaasutteli ruuna Lexus Kodylla puolimatkassa kärkeen ja piti kanssakilpailijat vajaan kahden mitan päässä maaliin saakka.Suosikiksi pelattu Marcus Melanderin 6-vuotias Periculum (Muscle Hill) ja Scott Zeron tulivat loppua kuin hurrikaani, mutta ylsivät vain kakkosiksi ajalla 08,1. Dexter Dunn käänsi kolmantena juosseen Aetos Kronoksen kiriin loppusuoralla, mutta se oli kuudes maalissa.Tästä Standardbred Canadan juttuun Simcoe-lähdöistä, jossa videot.STB.ca juttu, jossa Maple Leaf Trotin lähtövideo.